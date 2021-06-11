سيناتور: بايدن يسارع في رفع العقوبات عن إيران قبل التوصل لاتفاق نووي

قال السيناتور الأمريكي الجمهوري في مجلس الشيوخ، تيد كروز، أمس الخميس، إن الرئيس جو بايدن، يسارع في رفع العقوبات عن إيران، قبل حتى التوصل لاتفاق نووي، متسائلا عن مصير وعود بايدن بعدم تقديم تنازلات أحادية لإيران، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

إدارة بايدن ترفع العقوبات المفروضة على أكثر من 10 مسؤولين إيرانيين سابقين

وكانت إدارة بايدن، رفعت في وقت سابق، العقوبات المفروضة على أكثر من 10 مسؤولين إيرانيين سابقين في شركة النفط الوطنية الإيرانية والعديد من الشركات المشاركة في شحن وتجارة المنتجات البتروكيماوية، فيما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شبكة من الأفراد والشركات التي تساعد في تمويل الحوثيين في اليمن على قوائم العقوبات.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن هذا الإجراء يأتي وسط تعثر محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، فيما أوضح مسؤولون أمريكيون، أن هذه الخطوة تشير إلى التزام واشنطن بتخفيف حملة ضغط أوسع إذا غيرت طهران سلوكها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أوضح في وقت سابق، في بيان: «تُظهر هذه الإجراءات التزامنا برفع العقوبات في حالة حدوث تغيير في الوضع أو السلوك من قبل الأشخاص الخاضعين للعقوبات».

من جانبها، هددت وزارة الخارجية الأمريكية، إيران بفرض عقوبات عليها في حال تبين أن هدف تحركات سفنها في المحيط الأطلسي يكمن في نقل أسلحة إلى دول أخرى، وقال المتحدث باسم الوزارة الأمريكية، نيد برايس: «إذا كان يمثل ذلك محاولة لنقل أسلحة أو انتهاك الالتزامات الدولية بطريقة أو بأخرى، فإننا سنكون مستعدين للرد».

وأوضح برايس، ان بلاده على استعداد لاستخدام الآليات المتوفرة لديها، بما في ذلك العقوبات، ضد أي أطراف تساعد على تقديم إيران أسلحة إلى شركائها، الذين يلجؤون إلى العنف، أو إلى القوات المدعومة من قبلها.

وكان مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأميرال حبيب الله سياري، قال في وقت سابق، إن المدمرة سهند‎ الحديثة والسفينة مكران، وهي ناقلة نفط سابقة تم تحويلها إلى قاعدة عائمة، دخلتا مياه المحيط الأطلسي، دون الرسو في أي ميناء لتستمرا لاحقا مسارهما باتجاه شمال المحيط الأطلسي.

وكانت صحيفة «بوليتيكو»، أشارت في 29 مايو الماضي، إلى أن الطرف الأمريكي ليس على علم دقيق بوجهة سير السفينتين الإيرانيتين في المحيط الأطلسي، لكنه يفترض أنهما متجهتان إلى فنزويلا.

ترامب ينصح بايدن قبل القمة الأمريكية الروسية

وفي سياق آخر، تمنى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التوفيق لـ«بايدن» خلال قمته المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب في بيان: «حظا سعيدا لبايدن في التعامل مع الرئيس بوتين. لا تغف أثناء الاجتماع، وأرجو أن تنقل له أحر تحياتي!»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وسيلتقي بوتين وبايدن في 16 يونيو الجاري، في مدينة جنيف السويسرية لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك الاستقرار الاستراتيجي العالمي والحد من التسلح.