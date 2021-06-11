أستاذ استثمار يكشف 10 إنجازات للسيسي: انخفاض مديونية وزيادة التصدير

إنجازات ضخمة حققتها القيادة المصرية على مدار 7 سنوات تولى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، والذي انتقلت مصر في عهده إلى مكانة أفضل وشهدت حركة عمران غير مسبوقة على الإطلاق.

الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، تحدث عن بعض الإنجازات في مصر، وذلك في تصريحات تلفزيونية له مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وأبرز تصريحات أستاذ التمويل والاستثمار، نرصدها لكم كما يلي:

1- وصلت ديون شركات البترول العالمية بعد عام 2011 لـ 7.5 مليار دولار، ووصلت هذه المديونية في 2020 لـ 600 مليون، ومن المتوقع أن تصل المديونية لصفر خلال العام الحالي.

2- اكتشاف الغاز ادى للاكتفاء الذاتي وتوقفت مصر عن استيراد الغاز في 2020.

3- شركات البترول والغاز الأجنبية دفعت 15.6 مليار دولار للاستثمار في مصر.

4- احتمالات لإعلان عن اكتشافات بترولية في شرق البحر المتوسط خلال الفترة القادمة.

5- تهاوى الاحتياطي النقدي بعد 2011 نظرًا لانسحاب كثير من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، فيما تجاوز الاحتياطي النقدي حاليًا 40.5 مليار دولار.

6- ضخ 600 مليار جنيه في منطقة سيناء لإنشاء الأنفاق والمنطقة الاقتصادية وتعمير سيناء والزراعة.

7-النجاح في تحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل الزراعية بسبب مشروع الـ1.5 مليون فدان، وهناك تخطيط لزيادة القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية.

8- تحقيق اكتفاء ذاتي من سلع استراتيجية مثل الدواء والبنزين والغاز والسولار خلال السنوات القادمة.

9-الاهتمام بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم انشاء المتشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

10-ساهمت المشروعات القومية التي تقيمها الدولة لانخفاض البطالة من 13% لـ7.5%