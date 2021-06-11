11 إنجازا للمبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال: الكشف على مليون طفل

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال، وذلك في الوقت الذي تحتل فيه الإعاقة السمعية المركز الرابع من حيث الإعاقات المنتشرة حول العالم، حيث أطلق الرئيس هذه المبادرة للحد من الإعاقات السمعية للأطفال والكشف عليهم في أول 28 يوما من الولادة.

الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى، عميد معهد السمع والكلام ورئيس لجنة المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال، كشف في تصريحات تلفزيونية له، عن بعض التفاصيل حول المبادرة والإنجازات التي حققتها كما يلي:

1- انطلقت المبادرة عام 2019 وتهدف إلى الكشف على الأطفال من عمر يوم إلى 28 يوما.

2- المبادرة الزامية ومستمرة للأبد وليست لفترة محددة، وتسعى لتجنب الإصابة بأي إعاقة سمعية.

3- تم فحص 1644438 طفلا حتى الأن منهم 4215 طفلا غير مصري.

4- اكتشاف 10 آلاف حالة تعاني من مشاكل في السمع وتم تحويلها لمستشفيات الفحص لإجراء فحص تأكيدي وللتقييم وبدء العلاج المناسب.

5- انطلقت المبادره في 1346 وحدة صحية، وفي الفترة القادمة سيتم إضافة 2200 وحدة صحية أخرى ليصل العدد لـ3600 وحدة صحية من إجمالي 5000 وحدة صحية على مستوى مصر.

6- يتم إجراء قياس للسمع مع كشف الغدة الدرقية للطفل وعند اكتشاف مشكلة في السمع يتم إعادة الاختبار بعد أسبوع وعند وجود نفس المشكلة يتم تحويل الطفل لأي مستشفى من المستشفيات الـ30 المشتركة في المبادرة لمعرفة أسباب المشكلة وعمل فحوصات دقيقة له.

7- توفير خانة في شهادات الميلاد للقياس السمعي ولن تصدر أي شهادة ميلاد لطفل بدون إجراء القياس السمعي.

8-ربط بيانات الطفل ببيانات لجنة زراعة القوقعة بشكل إلكتروني

9-الفحوصات في الوحدة الصحية ومستشفيات الإحالة مجانًا وإجراء العمليات حتى عملية زراعة القوقعة يتم إجراؤها على نفقة التأمين الصحي.

10- تجهيز الوحدات الصحية بأجهزة ومستلزمات الكشف السمعي في 1346 وتجهيز 2200 وحدة لإضافتهم.

11- تجهيز مستشفيات الاحالة بكل الأجهزة السمعية المتطورة وعمل دورات تدريبة لأطباء السمعيات.