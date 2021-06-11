واشنطن: الهجمات الصاروخية على مواقع في العراق لم تسفر عن أضرار جسيمة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الهجمات الصاروخية الأخيرة على المواقع التي تستضيف جنودا أو متعاقدين أمريكيين في العراق لم تسفر عن أضرار جسيمة أو سقوط إصابات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الأمريكية نيد برايس، أن عددا قليلا من الكوادر تلقوا علاجا طبيا بعد استنشاقهم للدخان بعد الهجمات.

وكانت قاعدة بلد ومواقع في محيط مطار بغداد الدولي تعرضت لهجمات بالصواريخ في الفترة الأخيرة.

وكان «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة، حذر في وقت سابق، من أن الهجمات التي استهدفت مواقع حكومية وقوات تابعة للتحالف في العراق تمثل انتهاكا لسيادة هذه الدولة.

النيابة السورية: واشنطن لم تكتف بالعدوان العسكري بل تسرق الثروات السورية من نفط وغاز

وفي سوريا، أعلنت النيابة العامة العسكرية السورية أنها توصلت إلى أدلة تؤكد أن الولايات المتحدة تدرب إرهابيين في سوريا وقالت إن كل من تورطوا مع القوات الأمريكية ستطالهم الملاحقة.

وقال المتحدث باسم النيابة إن التحقيق ما زال جار لديها لمعرفة مدى تورط الأجهزة الخاصة في الولايات المتحدة بشكل مباشرة في إدارة مثل تلك الهجمات على الأرض، موضحا أن تلك الهجمات والاغتيالات طالت ضباطا وجنودا سوريين وروسا.

وعرضت النيابة في بيان صحفي مصور حول الوجود الأمريكي في سوريا والجرائم والانتهاكات المرتبطة به، صورا وتسجيلات لأشخاص قالوا إنهم تعاونوا مع القوات الأمريكية.

وأشارت النيابة السورية، إلى أن القانون السوري يطبق على كل سوري أو أجنبي فاعلا مكان أو متدخلا أقدم خارج الأرض السورية على جنحة أو جناية مخلة بأمن الدولة، مضيفة: سيفسح المجال واسعا أمام الملاحقات القضائية لكل من تورطوا فيما تقوم به اللقوات الأمريكية على الأراضي السورية».

وتابعت النيابة السورية قائلة إن الولايات المتحدة لم تكتف بالعدوان العسكري بل أصبحت تسرق الثروات السورية من نفط وغاز وقمح وتنقلها خارج الحدود على مرأى من العالم.