واشنطن: انتهاك الميليشيات المسلحة لسيادة العراق والقانون يضر بالبلاد

قالت واشنطن، إن انتهاك سيادة العراق وسيادة القانون من قبل الميليشيات المسلحة يضر بالعراق والعراقيين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن المتظاهرين السلميين الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح قوبلوا بالتهديدات والعنف الوحشي.

ورحبت الوزارة الأمريكية، بكل جهد من الحكومة العراقية لمحاسبة الميليشيات في العراق والبلطجية على هجماتهم ضد العراقيين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وكذلك لاعتدائهم على سيادة القانون.

الخارجية الأمريكية: نعيد تأكيد التزام حكومة الولايات المتحدة الدائم تجاه الشعب العراقي

وأوضحت الخارجية الأمريكية: «نعيد تأكيد التزام حكومة الولايات المتحدة الدائم تجاه الشعب العراقي وعراق قوي وذي سيادة ومزدهر»

وقتل شخص وأصيب آخرون بجروح، الثلاثاء الماضي، عندما أطلقت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية في الهواء لتفريق احتجاجات مناهضة للحكومة في وسط العاصمة العراقية «بغداد».

من جانبه، أكد مروان الوزني شقيق الناشط العراقي ايهاب الوزني الذي تم اغتياله، أن هناك أدلة قانونية أدت لاعتقال قاسم مصلح قائد ميليشيات «الحشد الشعبي» في الأنبار في غربي العراق المعتقل الآن.

وقال مروان الوزني، في مقابلة مع قناة «العربية» الإخبارية، إن التهديدات كانت تأتي شقشقه منذ عام 2019، وكانت رويتينة وتصل لـ 20 تهديدا يومياً من صفحات وهمية وأرقام من خارج العراق.

وأضاف مروان: «هناك تهديدات حقيقية فقد حاول شخص إشهار المسدس تجاه إيهاب في ساحة الأحرار في كربلاء لولا وجود الجماهير التي منعت ذلك، كما أن هناك شخصا حاول اغتياله بالتعاون مع آخرين بأسلحة بيضاء ولولا وجود الجماهير منعوا حدوث من ذلك».

وتابع مروان قائلا: «أخي سلم شرطة كربلاء قبل اغتياله، الأسماء التي كانت تهدده، ولكن قائد الشرطة لا يملك الشجاعة اللازمة لكشف هذه الأسماء».

وشهدت العاصمة العراقية «بغداد»، أمس الأول الأربعاء، ساعات توتر ملحوظ، على إثر اعتقال مصلح بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران وأردي برصاص مسلحين أمام منزله، بالإضافة إلى ناشط آخر هو فاهم الطائي ابن كربلاء أيضاً.

من جانبه، أشار مصدر أمني عراقي، أمس الأربعاء، إلى أن السلطات العراقية أطلقت سراح القيادي في «الحشد الشعبي» قاسم مصلح بعد ساعات على اعتقاله، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.