ارتفاع إصابات كورونا عالميا.. والإجمالي يصل لـ 175.6 مليون إصابة

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» على مستوى العالم، إلى 175617380 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3788657 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس 159152216حالة.

وقالت «المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض» التابعة للاتحاد الإفريقي، أمس الخميس، إن الدول الأفريقية حصلت على حوالي 54.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن، موضحة أن حوالي 0.6% من السكان حصلوا على اللقاح بشكل كامل، فيما جاءت مصر والمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا في قائمة الدول التي أعطت معظم الجرعات لسكانها.

وبلغ إجمالي الإصابات بـ«كورونا في قارة إفريقيا، حتى أمس الخميس، 4969847 حالة، فيما توفي 133543 وتعافى 4477813 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 376 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وحالتي وفاة، و341 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 522765 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 9192، فيما ارتفت الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي من الفيروس إلى 510299 حالة.

وأشارت الوزارة المغربية، في نشرة يومية، إلى أن عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 9359017 شخص في حين، تلقى الجرعة الثانية 6878656 شخص، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في تونس إلى 13305حالة

وفي تونس، سجلت وزارة الصحة، حتى أمس الأول الأربعاء، 76 حالة وفاة جراء الإصابة بـ«كورونا» و2373 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات 13305 حالة وفاة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 362658 حالة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وفي جنوب أفريقيا، أعلنت السلطات الصحية، دخول البلاد، فنيا في الموجة الثالثة من الفيروس، في ظل تسجيل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بالتزامن مع ارتفاع متوسط عدد الإصابات الجديدة على مدار الأيام الـ7 الماضية.

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي، إنه مع دوله الأعضاء في مبادرة «كوفاكس» أسهموا بأكثر من 2.8 مليار يورو وصدروا أكثر من 240 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى 90 دولة وبما يتجاوز الجهود الأقليمية الأخرى.

الصين تسجل 9 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بالفيروس.. وصفر وفيات

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم، إن البر الرئيسي الصيني سجل 9 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بالفيروس، أمس الخميس، جميعها في مقاطعة قوانجدونج الواقعة جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأشارت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، إلى تسجيل 13 حالة إصابة جديدة وافدة في البر الرئيسي، أمس الخميس، فيما تم تسجيل 9 حالات مشتبه بإصابتها وافدة من خارج البر الصيني، بينما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بـ«كورونا».

وأنشأت السلطات الصينية، شبكة وطنية لامداد بلازما النقاهة من الفيروس مع وجود بنك احتياطي في مدينة «ووهان» وسط الصين ومخزونات مماثلة في مقاطعات أخرى بأنحاء البلاد.

وقالت المسؤولة من لجنة الصحة الوطنية «قوه يان هونج»، خلال مؤتمر صحفي، إن البلاد جمعت ما اجماليه 1.47 مليون مل من البلازما من ما يزيد عن 4700 متبرع حتى الآن، حيث تم جمع حوالي 60% منها في هوبي.

ارتفاع إجمالي إصابات كورويا الجنوبية إلى 146859 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض»، اليوم، تسجيل 556 إصابة بـ«كورونا» وحالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 146859 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى1981 وفاة .

وأُلغي اجتماع سياسات مخطط له بين الحزب الحاكم والحكومة الكورية الجنوبية، بعد إثبات إصابة أحد مساعدي رئيس الحزب «سونج يونج-جيل» بالفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي وفيات البرازيل إلى 482019 حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الخميس، تسجيلها 88092 إصابة و2504 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى حوالي 17.211 مليون حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 482019 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الخميس، تسجيلها 3672 إصابة و227 وفاة جديدة بـ«كورونا»، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 2445538 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 229580 حالة.