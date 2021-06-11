إشادات بكليب «سيرة حلوة» لإيساف: أهداه لروح سمير غانم

إشادات عديدة نالها المطرب إيساف عقب إطلاق كليبه الجديد والذي حمل عنوان «سيرة حلوة»، إهداء لروح الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم.

وكتب أحد المتابعين تعليقا على الكليب: «جميلة جدا بجد وصوت جميل»، فيما أضاف آخر «ماشاء الله صوتك حلو أوي إحساسك حلو ربنا يحفظك من كل شر».

وعلق اخر «ياريت ترجع تغني حاجات حلوة زي دي كده وزي بداياتك… حاجات تطلع إحساسك وتبرز صوتك».

وقال آخر: «تحفة أوي الأغنية بجد وخليتنا نعيط»، وتناول الكليب لقطات وصور للفنان الراحل في عدد من المهرجانات والأعمال الفنية.

وعلق «إيساف» على الكليب عبر انستجرام قائلا «بشكر كل اللي تعبوا معايا في هذا العمل اللي خرج من القلوب لحبيب القلوب الراحل اللي سايب سيرة حلوة بصفته وشخصه في الدنيا كلها الفنان (سمير غانم)، كلمات: أحمد شكري، ألحان: شريف بدر، توزيع: شريف بدر، مكس وماستر: أحمد شعتوت، مونتاج وإخراج: طارق حسين».

وقبل طرح الكليب بساعات روج له إيساف عبر «انستجرام»، حيث نشر بوسترا للكليب، يحمل صورته بجوار للراحل سمير غانم، وعلق بكلمات الأغنية قائلا: «اللي سايب سيرة حلوة لما يمشي الناس تشكر.. اللي سايب سيرة حلوة في القلوب بيسيب علامة إهداء إلى تاريخ الفنان اللي ياما سنين وسنين أدخل البسمة في بيوتنا كلنا (سمير غانم)»

وفاة سمير غانم

ورحل عن عالمنا الفنان الكوميدي سمير غانم بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا وحرص علي حضور جنازته عدد كبير من جمهوره ونجوم الفن

وقال الإعلامي رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، عن جنازة حماه عبر حسابه على موقع «فيسبوك»،: «بعض من الشخصيات التي قدمها وأمتعنا بها على مدار عشرات السنين كل واحد فينا ممكن يكون حب شخصية أكتر من التانية لكن كلهم استحوذوا على قلوب أجيال وإفيهات كل شخصية محفورة في عقولنا.. ومتضفرة في هزارنا».

وتابع: «هذا الرجل العظيم صنع البهجة.. ولم يعرف الحزن طريقا له حتى في يوم رحيله.. مكنتش جنازة.. كانت موكب مهيب لملك يزف إلى جنة الخُلد بإذن الله».

وأضاف رامي رضوان: «هتوحشنا رغم ثقتي إنك هتفضل معنا في كل ثانية بروحك المبهجة وسيرتك الجميلة وقلبك الأبيض وإفيهاتك اللي بنبني كلامنا عليها وبها، سمير غانم هو إكسير الضحك وكنز السعادة الذي لم ولن ينضب».

واختتم زوج ابنة الفنان الراحل، بصور وأسماء أشهر شخصيات قدمها الراحل، ومنها «سمورة، فطوطة، مسعودي، ميزو، كابتن جوده، عبسميع اللميع، جحا، بهلول، مصطفى الحلواني، سمير، نادر، فرحات، هنداوي، مراد، دياب، شريف عسل، وسليم».