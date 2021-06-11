عاجل.. الهند تسجل أكثر من 91 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت السلطات الصحية في الهند، 91702 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و3403 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالهند إلى 29274823 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 363079 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وكانت السلطات الصحية الهندية، أعلنت أمس الخميس، تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية جراء الإصابة بالفيروس، وبلغت 6148 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.