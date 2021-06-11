الحوثيون يواصلون استهداف المدنيين في مأرب «فيديو»

أظهر مقطع فيديو حجم الأضرار التي خلفها الهجوم الحوثي بصواريخ باليستية وطائرتين مفخختين على مسجد وسجن للنساء في مدينة «مأرب» اليمنية، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 8 على الأقل وإصابة 27 من المدنيين في حصيلة أولية، وفق مصادر طبية يمنية.

وتحدث في المقطع أحد شهود العيان عن الأضرار التي لحقت بمنزله جراء القصف الحوثي، مؤكدا أن الأطفال أصيبوا بحالة من الهلع والرعب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

كان الحوثيون، شنوا مساء أمس الخميس، قصفاً متتالياً على مأرب مستهدفة مسجداً في حي سكني وسط المدينة أثناء أداء صلاة المغرب، بالإضافة إلى سجن للنساء في إدارة شرطة المحافظة وسيارات إسعاف حين هرعت إلى مكان القصف لمحاولة إنقاذ الضحايا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشارت الوكالة اليمنية، نقلا عن مصادر محلية، إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة، موضحة أن من بين المصابين نساء وأفراد من الطواقم الطبية التي استهدفت في القصف، فضلاً عن تضرر أكثر من 4 سيارات إسعاف منها سيارتان تضررتا بشكل كلي.

واشنطن: نعمل للمساعدة في حل النزاع باليمن

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أفادت في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة تعمل للمساعدة في حل النزاع باليمن وتقديم الإغاثة الإنسانية الدائمة للشعب اليمني، مشيرة في بيان، إلى أن هجوم الحوثيين المستمر على مأرب يتعارض بشكل مباشر مع هذه الأهداف، ويشكل تهديداً للوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن، ويحتمل أن يؤدي إلى زيادة القتال في جميع أنحاء اليمن.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الوقت قد حان لأن يقبل الحوثيون وقف إطلاق النار، وأن تستأنف جميع الأطراف المحادثات السياسية، موضحة أن وقف إطلاق النار الشامل على الصعيد الوطني يمكن أن يجلب الإغاثة العاجلة التي يحتاجها اليمنيون، ولا يمكن حل الأزمة الإنسانية في اليمن إلا باتفاق سلام، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغط على الحوثيين، من خلال العقوبات المستهدفة لتحقيق هذه الأهداف.