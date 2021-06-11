ابنه سيد جبر تكشف تفاصيل حالة والدها الصحية: ارتفاع فى نسبة الجلطات

كشفت شهد ابنه الفنان سيد جبر، عن سبب تدهور حالة والدها الصحية ونقله إلى العناية المركزة قائلة: «والدى بيحب يحافظ على صحته فراح خد مصل لقاح كورونا، وكان المفروض أن الأطباء اللى ادوله المصل ينصحوه بأنه ياخد دوا سيولة وحاجة خافضة للحرارة ولكن دا محصلش».

وأضافت شهد فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «هذا الأمر تسبب فى ارتفاع فى درجة حرارة والدى حتى وصلت إلى 40 درجة وتدهور فى حالته الصحية وامتناعه تماما عن تناول الطعام، لذلك تم نقله إلى المستشفي وإجراء التحاليل اللازمة التى ظهر فيها أن نسب الجلطات فى الدم مرتفعة»، مضيفة «خوفنا يكون حصل حاجة فى الرئة فعملنا الآشعة بس الحمد لله الرئة عنده طلعت كويسة».

وتابعت: «يخضع والدى حاليا للعلاج لخفض نسبة الجلطات فى الجسم حتى تستقرحالته الصحية ويصبح أفضل من قبل».

يشار إلى أن الفنان سيد جبر، شارك مؤخرا فى بطولة مسرحية «سيد درويش»، بجانب ميدو عادل الذي يجسد دور سيد درويش ولقاء سويدان والتى تجسد دور جليلة.

وعرض جبر قبل مرضه مسرحية «القطط» على مسرح عبد المنعم مدبولى، حيث يعد العرض غنائي استعراضي كوميدى للكبار والأطفال ويناقش فكرة تقبل الأخر واختلاف الأراء.

يذكر أن الفنان سيد جبر، واحد من الفنانين الكوميدين الذين قدموا كثير من الأعمال السينمائية والمسرحية، حيث وقف لعدة مرات أمام الفنان الكبير سمير غانم على خشبة المسرح.