بالأرقام.. «الإنتاج الحربي» 7 سنوات من الإنجاز (صور)

على مدار 7 سنوات استطاعت وزارة الإنتاج الحربي تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام ليس فقط في المجال العسكري ولكن في المجال المدني أيضاً، فجاءت هذه الإنجازات إنعكاساً لرؤية وزارة الإنتاج الحربي بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة الباسلة وتلبية احتياجات الشرطة المصرية، وفي نفس الوقت كانت وزارة الإنتاج الحربي حريصة خلال هذه السنوات السبعة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتطوير لتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، مع الحرص على رفع المستوى الفني والتأهيل المناسب للعاملين بها سواء من كوادر العمالة الفنية أو عناصر الإدارة، وهنا نرصد إنجازاتها فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونوضح من خلال السطور القادمة ملامح تلك الإنجازات والنجاحات التي حققتها وزارة الإنتاج الحربي خلال سبع سنوات مضت.

ترتكز الخطة الاستراتيجية للتطوير بالوزارة على زيادة الإنتاج من خلال (تعميق التصنيع المحلي، إدخال منتجات جديدة، زيادة دور البحوث الفنية والتعاون مع الشركات العالمية، وإستكمال وتطوير وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج، وتأهيل الكوادر البشرية بالتدريب الفني التخصصي وتغيير الثقافة وبناء القدرات) ولتحقيق هذه الخطة اعتمدت وزارة الإنتاج الحربى على 4 محاور وهي كالأتي:

- المحور الأول: خطة تطوير الأداء.

- المحور الثاني: دفع العمل في مجال المشروعات الحربية (الاستثمارية) وتنقسم إلى :-

1- المشروعات الإستثمارية التي تمّ الانتهاء من تنفيذها.

2- المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها حالياً.

- المحور الثالث: استغلال الطاقات الفائضة للمشاركة في المشروعات القومية والتنموية لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات وتنقسم إلى:-

1- مشروعات تمّ الانتهاء من تنفيذها.

2- مشروعات يتم حالياً تنفيذها .

- المحور الرابع: إقامة شركات صناعية جديدة وإنشاء خطوط إنتاج وتنقسم إلى:-

1- شركات تمّ تأسيسها.

2- شركات تحت التأسيس.

3- خطوط إنتاج تمّ تأسيسها.

4- خطوط إنتاج تحت التأسيس.

المحور الأول: خطة تطوير الأداء وفيه ارتكزت وزارة الإنتاج الحربي على الأتى:-

استحدثت وزارة الإنتاج الحربى باستحداث وحدات جديدة بالهيكل التنظيمي للوزارة ووحداتها التابعة تماشياً مع نظم الإدارة الحديثة والهياكل المرنة لإدارة الشركات مثل منظومات سلاسل الامداد، كما قامت بتطوير قطاعات (الموارد البشرية - التسويق) بالتعاون مع (وزارة التخطيط - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري) وكذلك تطوير منظومة القوي البشرية والتدريب من خلال تنفيذ خطة تدريب موجهة بالتعاون مع جهات تدريب متخصصة بهدف التدريب على (الحوكمة - التمويل والاستثمار - التخطيط الاستراتيجي - المراجعة الداخلية - إدارة المخاطر والأزمات).

وعلى جانب آخر، خفضت وزارة الإنتاج الحربي تكاليف الإنتاج باتخاذ عدد من الإجراءات تضمنت استحداث قطاع التدبير المركزي بهدف تخفيض تكلفة المواد والخامات المشتراه والمساهمة في حوكمة إجراءات عمليات التعاقد المختلفة، ويتمّ حالياً تنفيذ إجراءات تكويد جميع المنتجات والمواد المستخدمة في إنتاجها بالتعاون مع هيئة تسليح القوات المسلحة الأمر الذي يسهم في التخطيط الجيد للعملية الإنتاجية والقضاء على الهالك والرواكد.

كما قامت الوزارة بتطوير منظومة الجودة حيث تمّ تحديث (343) مواصفة لأحدث المعايير والمواصفات الدولية مع امتلاك إمكانية تنفيذ (1100) اختبار ومعايرة في مختلف المجالات للمواد والأجهزة والمعدات.

كما كان لوزارة الإنتاج الحربي السبق في تطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي من خلال رئاسة الوزارة للجنة تنمية الصناعات الرقمية وعضوية تحالف التحول الرقمي حيث تمّ الاشتراك في تنفيذ عدد من المنظومات الآلية على مستوى الدولة لتحسين حياة المواطنين منها منظومة (البطاقات التموينية - الحيازات الزراعية - التأمين الصحي الشامل - التتبع الدوائي) من خلال مركز نظم المعلومات والحواسب التابع للوزارة، وكذا العمل علي ضبط وإحكام السيطرة بمنظومة العدادات الذكية مسبقة الدفع (غاز - مياه - كهرباء) من خلال شركة المعصرة للصناعات الهندسيـة (مصنع 45 الحربي) بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة في إطار الحفاظ على موارد الدولة.

وبالنسبة إلى إنجازات قطاعات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، فقد تم تطوير الموارد البشرية بالهيئة والشركات التابعة في إطار تحقيق رسالة وزارة الإنتاج الحربي للمحافظة على الخبرات المتوفرة من خلال تخطيط ومتابعة نقل الخبرة إلى العاملين وإعداد صف ثان في جميع التخصصات بحيث يكون هناك دائماً عامل منتج ذو أداء عالٍ قادر على إنهاء الأعمال الموكلة إليه بدقة في الزمن المحدد، لذلك تم تطبيق نظم الحوكمة الحديثة في إدارة الموارد البشرية من خلال إنشاء المنظومات الإلكترونية المختلفة.

وعلى جانب الاهتمام بالشباب تبنت الوزارة خطة لتمكّين الشباب وتأهيلهم للقيادة من خلال تعيين 3 مساعدين من الشباب لوزير الدولة للإنتاج الحربي، وأيضاً تعيين عدد 4 مساعدين لكل رئيس مجلس إدارة شركة من شركات الإنتاج الحربي، وإنشاء لجنة بكل شركة من الشباب المتميز بالشركة من مختلف التخصصات لمساعدة رئيس الشركة في تحقيق الأهداف السنوية.

كما تمّ تزويد العاملين بالمعارف والمهارات والخبرات التي تساعدهم على تطوير الأداء والابتكار في مجال عملهم وتأهيل الشباب المتميز علي القيادة وتصعيد الكوادر المتميزة لشغل المناصب القيادية، وذلك من خلال تنفيذ خطة تدريب سنوية بجميع المستويات الوظيفية على أحدث الأساليب التكنولوجية والفنية والتحول الرقمي ومجالات الإدارة والمحاسبة، مثل (دورة قادة التغيير بالصين، برنامج التميز الحكومي للقيادة 4 بالمملكة المتحدة، البرنامج الرئاسي PLP، ماجستير إدارة الأعمال الحكومية MBA، ماجستير التنمية المستدامة، المدير المعتمد CM، القيادات النسائية، برنامج القيادة 1 و2).

ويتم تأهيل جميع العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وبخلاف ذلك تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ومؤسسة مصر الخير لتنفيذ برامج التدريب المهني على مستوى الجمهورية وربط المتدربين بفرص العمل بوزارة الإنتاج الحربي ووحداتها التابعة، وتم تنفيذ (37) دورة منها بإجمالي (731) متدرب في مجالات (الصيانة الميكانيكية والكهربية – CNC – رقابة الجودة – اللحام).

كما تم تنفيذ تدريب عملي لطلبة الجامعات (الحكومية/الأهلية/الخاصة) بشركات الإنتاج الحربي طبقاً لتخصصاتهم والتي تنفذ ضمن خطة التدريب الصيفي لوزارة الإنتاج الحربي.

المحور الثاني: وهو دفع العمل في مجال المشروعات الحربية

أولاً: المشروعات الإستثمارية الحربية التي تم الانتهاء منها خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو2021 وعددها 75 مشروعًا

تحقيقاً لرؤية وزارة الإنتاج الحربي بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة، وحريصة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، قامت وزارة الإنتاج الحربى بتفيذ 75 مشروعًا في المجال الحربي وذلك عن طريق الشركات التابعة، فقامت شركة حلوان للمسبوكـات (مصنع 9 الحربي) بتنفيذ محطه تجهيز رمال المسبوكات ومسبك ألى حديث متكامل بطاقة (20) ألف طن سنوياً، كما قامت شركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي) بتنفيذ خط إنتاج كرات الرش وتطوير وتحديث معدات الخط الرابع لإنتاج العبوات المعدنية وتطوير خط إنتاج الخرطوش.

كما قامت شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) بتنفيذ وتطوير عدد من خطوط الإنتاج بالشركة وإنشاء مصنع إنتاج البارود الأحادي وتحديث مصنع إنتـاج الديناميت وإنشاء محطة معالجة المياه العكرة بطاقة (10000) م3 / يوم، وكذلك قامت الشركة بتحديث وحدة تشطيب النيتروسيليلوز.

وقامت شركة حلوان للصناعات الغير حديدية (مصنع 63 الحربي) بإنشاء خط إنتاج الكابلات المعزولة.

كما قامت عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ عدد من خطوط الإنتاج للذخيرة بأنواعها وكذلك تطوير بعض الخطوط.

فيما قامت شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية ( مصنع 81 الحربي) بتنفيذ مشروع للذخائر الثقيلة، كما قامت شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بتنفيذ خط إنتاج ألواح الطاقة الشمسية وتطوير خط التجميع السطحي.

كما قامت شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) بتطوير مشروع خط الإنتاج الرئيسي للصلب المدرع ، وقام مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ( مصنع 200 الحربي) بتصميم وتصنيع وإنتاج العربات المدرعة ST-500 وسيناء 200، وقامت شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بإنشاء خط إنتاج البطاريات الحامضية والذى قام بإفتتاحه عبر الفيديو كونفرانس الرئيس عبدالفتاح السيسي في أثناء قيام سيادته بافتتاح (مصنع 300 الحربي).

وقامت شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) والتي شرفت بقيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاحها رسميا في فبراير 2020 بتنفيذ عدد من المشروعات وهي إنشاء وتنفيذ وتشغيل خط تجميع الرشاش المتعدد واستكمال تجهيزات خطوط انتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة (عدد متنوعة).

فيما قامت شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) بتأهيل وتحديث خط الجلفنة وإنشاء محطة كهرباء لتدعيم مصنع الجلفنة، وقام مركز نظم المعلومات والحواسب بتنفيذ مركز البيانات الرئيسي (الداتا سنتر).

- وجار تنفيذ عدد من المشروعات فى المجال الحربى للشركات التابعة وعددها (68) مشروعًا ومنها مشروع تأهيل مسبك الصلب وإعادة تأهيل مسبك المحركات بالشركة (مصنع 9 الحربي)، تطوير خطوط إنتاج الخرطوش و تطوير خطوط إنتاج العبوات المعدنية بالشركة (مصنع 10 الحربي).

- مشروع وحدة تركيز احماض النيتريك/ الكبريتيك ووحدة امتصاص الغازات لمصنع النيتروسيليلوز و تطوير مصنع النيتروسيليلوز و مصنع انتاج النتروجلسرين (وحدة فصل احماض/أعمال مدنية).

- إنشاء خط سباكة ودرفلة شرائط النحاس وتطوير معدات قطاع المسابك.

- تنفيذ:

1- مشروع مصنع إنتاج نترات الصوديوم والبوتاسيوم.

2- مصنع انتاج النتروبنتا.

3- رفع كفاءة مجمع الهكسامين والفورمالدهيد بالشركة (مصنع 81 الحربي).

- تنفيذ وتشغيل خط طرق الدانات وتطوير قطاع إنتاج الطفايات وتطوير مصنع التشغيل الحربي (مصنع 99 الحربي).

- تطوير أنظمة المعدات الكهربائية لخط الدرفلة ورفع كفاءة ورش تجميع المدافع وتوسعاتها بالشركة (مصنع 100 الحربي).

- إنشاء مبنى معدنى/ مبنى بالوني لإصلاح وصيانة العربات المدرعة والدبابات وتطوير معدات قطع الصلب المدرع بالشركة (مصنع 200 الحربي).

- تطوير قطاع الأجزاء المعدنية (مصنع 300 الحربي).

- تطوير قطاع التشكيل والمعاملات الحرارية و تطوير قطاع إنتاج المحركات بالشركة (مصنع 909 الحربي).

- وخلال السنوات السبع الماضية تم إقرار العديد من البحوث التي تستهدف تطوير التكنولوجيات المستخدمة في الإنتاج، وعلى رأس هذه البحوث: (تطوير تكنولوجيا الرشاش المتعدد، إنتاج الذخيرة "115" مم سابو عمليات مطور بالتعاون مع شركة ميكار البلجيكية، تصنيع أجهزة اتصال تردد عالي جداً مزودة بخاصية القفز الترددي، تصميم وإنتاج قذائف الأعماق الصاروخية طويلة المدى (نورس، دولفين)، تصميم وبناء كوبري إقتحام ميكانيكي متطور حمولة 70 طن بطول 22 متر محمل على شاسيه دبابة إم 60، تصميم وتصنيع بارود الصيد لخرطوش الصيد 24 جم و28 جم، تصميم وتصنيع شرائح متفجرات PBX للاستخدام في الدورع الرد فعلية، تطوير عربة التطهير الكيميائي المتعددة، إنتاج مقذوفات دخان الإعلاقة الرادارية والحرارية عيار 76 مم سلفر دوج، هوت دوج، تصميم وتصنيع مقذوفات الدخان بصري/حراري/ليزري 76-81 مم، تصميم وتصنيع ماكينة CNC للقطع بالبلازما -القطع بالمياه، تصميم وتصنيع لودر وجريدر مصري).

المحور الثالث:

استغلال الطاقات الفائضة للمشاركة في المشروعات القومية والتنموية لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات.

وخلال السنوات السبع الماضية وتحديداً خلال الفترة من (يونيو 2014 حتي يونيو 2021) تم الاستفادة من فائض الطاقات بشركات الإنتاج الحربى من خلال تنفيذ عدد (256) مشروع لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة بتكلفة (9.010.69) مليار جنيه، ففي مجال الكهرباء والطاقة تم تنفيذ عدد (4) مشروعات متمثلة في (إنشاء شبكة الكهرباء لمشروع الإسكان الإجتماعى بمدينة النهضة - إقامة عدد 17 محطة طاقة شمسية لعدد 2 منطقة تكنولوجية بمنطقتي برج العرب وأسيوط - تصنيع وتوريد 1250 طن كابلات كهرباء بمشروعات شبكات الكهرباء - تنفيذ أعمال شبكات ولوحات الكهرباء بمنطقة القمر الصناعي بالمعادي)، أما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت وزارة الإنتاج الحربي بالإنتهاء من تنفيذ عدد (7) مشروعات متمثلة في إنشاء منظومات (أرشفة نماذج بيانات البطاقات التموينية - صرف المقررات التموينية باستخدام البطاقة الذكية - ميكنة القطاعات المختلفة بوزارة القوى العاملة – إنشاء منظومة تخطيط الموارد البشرية بمجلس التدريب الصناعي - الشباك الموحد الدفع الإلكتروني كمرحلة أولى والربط الشبكى بين المحليات مع الصندوق الإجتماعى للتنمية كمرحلة ثانية - التعداد السكاني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - منظومة المراقبة لجهاز تنظيم مياه الشرب).

وكان لوزارة الإنتاج الحربي دوراً هاماً في مجال الإنشاءات والمرافق خلال السنوات السبع الماضية، فقد قامت بتنفيذ عدد (59) مشروعا في عدد (15) محافظة متمثلة في إقامة ملاعب رياضية ومراكز شباب وحمامات سباحة وصالات رياضية، كما قامت بتنفيذ أعمال إنشائية متنوعة بعدد (6) مشروعات للجهات (معهد بحوث أمراض النبات - مركز بحوث الصحراء - معهد البحوث للهندسة الوراثية - مركز بحوث وتطوير الفلزات - معهد بحوث المياه الجوفية - الوحدة المحلية بباسوس)، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة وإعادة تأهيل سوق الجمعة على عدد (3) مراحل بمحافظة الإسماعيلية.

كما قامت وزارة الإنتاج الحربي بإنشاء ورفع كفاءة وصيانة مستشفيات بعدد (5) مشروع في (أتميدة المركزي بالدقهلية - أبوسمبل الدولي بأسوان - دار السلام بالقاهرة - معهد أورام دمياط بدمياط - مستشفى برديس بالإسكندرية)، كما تم إنشاء وتطوير المعاهد الفنية الصحية بعدد (5) مشروعات بمحافظات (أسيوط - بورسعيد - الدقهلية - البحيرة - الأقصر) ، إلى جانب إنشاء وتطوير عدد (20) وحدة صحية بمحافظة بورسعيد، وإنشاء وتطوير مركز تأهيل لعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظتيّ المنيا ومطروح.

كما تمّ تطوير المركز القومي للعيون بروض الفرج بمحافظة القاهرة، وإنشاء محلج حديث كامل بمرحلتيه (الأولى والثانية) بمحافظة الفيوم، وتطوير ورفع كفاءة المجمع الإسلامى ببور فؤاد بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى إنشاء مجمع تصنيع التمور بسيوة بمحافظة مرسى مطروح، وإنشاء وتطوير عدد (3) معاهد أزهرية في كل من (إفلاقة بالبحيرة – غزالة بمطروح – الشورانية بسوهاج)، أيضاً تم تنفيذ أعمال إنشائية لجامعة الأزهر بعدد (3) مشروع.

وإلى جانب هذه المشروعات قامت شركات الإنتاج الحربي في مجال الإنشاءات والمرافق بتطوير ورفع كفاءة منشآت قطاع الضرائب بعدد (26) مشروعا بمحافظات (الإسكندرية – مطروح – القاهرة – دمياط – الإسماعيلية – المنوفية - الدقهلية - قنا)، وإنشاء نقابة المحامين بمحافظتيّ (المنيا – القاهرة) وتطوير نادي النقابة بأسوان، وكذا إنشاء مبنى مرصد حلوان وتطوير مبنى المكتبة والموقع العام ومدخل المواطنين/ معهد البحوث الفلكية، وإنشاء مبنى إدارة التموين بمدينة أبو رديس بمحافظة (جنوب سيناء)، وإنشاء مبنى إداري بهيئة المواد النووية بمحافظة (جنوب سيناء) لصالح المشروع الوطني للتعدين وإستخلاص اليورانيوم بمنطقة أبو زنيمة، وتأهيل وتطوير المدن الجامعية بمدينة الطلبة بجامعة السادات لعدد (28) عمارة بمحافظة المنوفية.

أيضاً تم تطوير ورفع كفاءة مدينة الأحلام السياحية المرحلة الأولى (A) بإتحاد عمال مصر بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب تطوير المعامل المركزية للمستشفيات الجامعية بأسيوط (المرحلة الثانية)، ورفع كفاءة مبنى مركز التأهيل لعلاج الإدمان بمحافظة مطروح (المرحلة الثانية)، وإنشاء وتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة الأقصر (المرحلة الأولى)، كما تم إنشاء مباني إدارية وخدمية بإحدي الوحدات العسكرية، وتصنيع وتوريد عدادات المياه الميكانيكية لوزارة الإسكان، وكذا إنشاء منشآت اجتماعية (مجمع خدمات) حي الأسمرات بالمقطم.

إلى جانب مشروعين متمثلة في (إنشاء أسواق برأس البر في محافظة دمياط)، وكذا تطوير مبنى الديوان العام لوزارة التضامن بمنطقة الشيخ ريحان بمحافظة القاهرة.

كما قامت وزارة الإنتاج الحربي بالمشاركة في المشروع القومي لإنشاء المدارس المرحلة الأولى والثانية لعدد (86) مدرسة بمحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الشرقية - المنوفية - الدقهلية - الغربية - الإسماعيلية - قنا - سوهاج - أسيوط - أسوان - الوادي الجديد - المنيا)، بالإضافة إلى تطوير أرض الصيادين برأس البر وإنشاء عدد (12) عمارة، وتطوير ورفع كفاءة المعهد الفنى الصحى بمحافظة الإسماعيلية، وتطوير ورفع كفاءة منشآت مأموريتيّ ضرائب المطرية والمرج، وكذا إنشاء وتطوير ورفع كفاءة منشآت المديرية المالية بمحافظة مطروح، وتطوير ورفع كفاءة مبنى مصلحة الضرائب بالنزهة.

وفي مجال التنمية المحلية قامت وزارة الإنتاج الحربي بإنشاء عدد (11) مجزر جديد ورفع كفاءة عدد (8) مجازر (ماشية/ دواجن)، وإنشاء عدد (8) مصانع لتدوير المخلفات الى سماد عضوى بالمحافظات، بالإضافة إلى إنشاء عدد (18) صوبة زراعية بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة تضمنت (تركيب بيوت زراعية - تصنيع مكونات البيوت الزراعية - تدبير مستلزمات أنظمة البيوت الزراعية) ، إلى جانب عدد (2) مجمع للخبز الآلي بطاقة (7) خط بمحافظة السويس ومجمع 6 أكتوبر بعدد (6) خط وخط نصف آلي بالمنيا ومجمع للخبز بمحافظة مطروح.

كما قامت وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية والري وهي مشروعات تشغيل عدد (49) بئر بالطاقة الشمسية بمنطقة توشكى، وتشغيل عدد (25) بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، إلى جانب تجهيز عدد (34) بئرا بالطاقة الشمسية والتحكم من بعد بمنطقة الواحات الداخلة بالوادي الجديد)، وتنفيذ أعمال حفر عدد (50) بئرا اختباريا إنتاجيا لتغذية نهايات الترع بمحافظة أسوان، أيضاً قامت الوزارة بإنشاء بحيرة صناعية بوادي المياه لحماية وادي عبادي بمحافظة أسوان، وإنشاء بحيرة صناعية وإنشاء سد إعاقة بوادى خريط الرئيسى بكوم أمبو، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد أنظمة الري بالرش وبالتنقيط لزمام (208) أدفنة بمحافظة الفيوم، وتنفيذ أعمال حفر عدد (20) بئر إنتاجي بعمق 750 متر بغرب المنيا، وإنشاء عدد (92) محطة رفع/خلط وسيط من المصارف إلى الترع ، إلى جانب إعادة تأهيل قناطر إسنا (المرحلة الأولى الأعمال المدنية).

وفي مجال تمهيد ورصف الطرق انتهت وزارة الإنتاج الحربي من تنفيذ أعمال تمهيد ورصف طرق بعدد (40) مشروعا بمحافظات (القليوبية – الفيوم – أسوان – جنوب سيناء – القاهرة – الغربية – أسيوط) ، إلى جانب المشاركة في إنشاء الطريق الدائري الإقليمي في الوصلة من القاهرة حتى بنها بمسافة 11.7 كم، وقامت بتطوير ميدان المحطة بطنطا في محافظة الغربية، إلى جانب رصف طرق شوارع حي المرج.

واستطاعت الوزارة من خلال شركاتها المختلفة تنفيذ عدة مشروعات في مجال السياحة والآثار مثل تأهيل ورفع كفاءة محطتي طاقة شمسية بمنطقة سبوع وعمدا بجنوب أسوان.

وتصنيع عدد (127) بوابة إلكترونية (أفراد ــ حقائب - X-RAY).

كما شاركت الوزارة في الحدث العالمي الخاص بموكب نقل المومياوات من خلال تصنيع (22) عجلة حربية.

أما في مجال الزراعة فتم تطوير منظومة حصر الحيازات الزراعية وميكنة عدد (311) إدارة زراعية وعدد (5000) جمعية زراعية.

وتم إنشاء المدفن الصحى للمخلفات الخطرة بمركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطرة بموقع خلية الدفن، إلى جانب ملاعب جماعية بنادى العبور الرياضى في محافظة القليوبية، وأيضاً تجهيز الملعب المتعدد والمضمار الصغير والملعبين بنادى الجزيرة الرئيسي.

كما كان للوزارة وشركاتها التابعة دور فعال فى مجابهة فيروس كورونا المستجد من خلال تصنيع وإنتاج مستلزمات طبية (الكمامات الطبية، المحاليل والمطهرات، بوابات التعقيم) طبقاً للطاقات الإنتاجية الآتية :

تصنيع الكمامات الطبية بطاقة إنتاجية يومية قدرها (0.4) مليون كمامة.

تصنيع المطهرات بطاقة إنتاجية يومية قدرها (280) طن (كحول ، كلور، هاند جيل)

تصنيع بوابات التعقيم طبقاً للطاقات المتاحة وكذلك تصنيع معدات التطهير والتي يمكن تحميلها على مقطورة أو عربة طبقاً للطاقات المتاحة.

وجار تنفيذ عدد (185) مشروعا لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات بقيمة (30.085.819) مليون جنيه، ففي مجال معالجة مياه الصرف الصحى وتنقية مياه الشرب جاري تنفيذ (71) محطة تحلية مياه الشرب بمحافظات (المنوفية - القليوبية - سوهاج - شمال سيناء - الوادي الجديد - الجيزة)، وعدد (100) مشروع (محطات معالجة مياه الصرف الصحي - محطات الرفع والشبكات) بمحافظات (القاهرة - الإسكندرية - المنوفية - الدقهلية - البحيرة - الشرقية - الغربية - دمياط - القليوبية - الجيزة - السويس- شمال سيناء- المنيا- الفيوم- البحر الأحمر)، إلى جانب تغذية العاصمة الإدارية بمياه الشرب من خليج السويس.

أما في مجال الكهرباء والطاقة فيتم إقامة شبكات كهرباء لؤلؤة العاشر من رمضان وبمجمع الإسكان التعاوني بمدينة بدر، وجاري أيضاً إقامة شبكة التغذية الكهربائية في (بيت الوطن) بمحافظة القاهرة، وتنفيذ خط نقل الكهرباء جهد 220 ك فولت بطول 60 كم بين البستان ووادى النطرون، وتطوير ورفع كفاءة محطة كهرباء مستشفى الأطفال القديم بجامعة عين شمس.

وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتم تطوير عدد (294) مكتب بريد بمختلف القطاعات البريدية على أربع مراحل بالمحافظات، كما يتم إنشاء مبنى مكتب بريد منطقة القليوبية، وميكنة أعمال بيانات العقارات المبنية بالمحافظات، وكذا ميكنة وتشغيل وصيانة منظومة تتبع الأدوية والمستحضرات الطبية ومنظومة التأمين الصحي الشامل.

وجاري العمل على تنفيذ (77) مشروع في مجال الإنشاءات مثل تطوير ورفع كفاءة مستشفى الزهراء الجامعي في محافظة القاهرة)، وإنشاء وتطوير عدد (86) معهد أزهري بعدد (16) محافظة (مطروح - الوادي الجديد – الإسكندرية – بني سويف – المنيا – دمياط – قنا – الغربية – الأقصر – سوهاج – أسوان – أسيوط – القاهرة – المنوفية – الدقهلية – البحر الأحمر)، ورفع كفاءة وتطوير وإعادة تأهيل المدارس التعليمية لعدد (243) مدرسة بمحافظات (الجيزة - الغربية - الدقهلية - الشرقية - الفيوم - بورسعيد - المنيا - بنى سويف - الإسكندرية)، وإنشاء مستشفى معالجة الإدمان داخل مستشفى حميات إمبابة في محافظة الجيزة.

وفي مجال النقل يتم تطوير عدد (295) مزلقانا لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر وطرق مداخلها المرحلة الثالثة من الأولوية الأولى (الأعمال المدنية)، وكذا تطوير عدد (295) مزلقان بتركيب نظم تحكم كهروميكانيكية، إلى جانب تطوير وصيانة محطات السكك الحديدية لعدد (86) محطة.

وفي مجال الموارد المائية والري جاري تأهيل وتطوير السد العالي (تطوير الإنارة وتهوية أنفاق الصرف، سلالم آبار الصرف لعدد 6 آبار).

أما في مجال الزراعة فجاري الإنتهاء من تصنيع وتوريد عدد (2000) سطارة وتصنيع مجففات الذرة.

المحور الرابع:- إقامة شركات صناعية جديدة وإنشاء خطوط إنتاج (تم التأسيس / تحت التأسيس)

وخلال السنوات السبعة الأخيرة تم إقامة عدد من الشركات الصناعية وخطوط الإنتاج الجديدة بالتعاون مع مختلف الجهات وذلك فى إطار تعميق التصنيع ونقل الخبرات التكنولوجية الحديثة والتصنيع المشترك لعدد من الصناعات، حيث تم تأسيس عدد (6) شركات وهي: الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية WE-CAN بالتعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركات (فاكسيرا، سيدكو، فاركو) وتم تأسيسها فى 8/5/2017، إلى جانب الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية لتصنيع النجيل الصناعى بالتعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وكل من (صندوق التمويل الأهلي، شركة مصر للمقاصة، شركة ماستر سبورت) والتي تم تأسيسها بتاريخ 14/8/2016.

كما تم في 17/5/2018 تأسيس شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية بالتعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة حلوان للآلات والمعدات وشركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة السعودية.

وتم تأسيس شركة أبو زعبل الهندسية لخدمات التخريم بالتعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة والشركة العربية للصناعة والتعدين وهندسة الصخور العُمانية وتم تأسيسها فى 20/8/2019.

وتم تأسيس الشركة المصرية لإنتاج وتصنيع معدات تحلية المياه بالتعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة IDWT في 3/12/2019.

وفي مارس 2020 تم تأسيس شركة المعصرة جاز مترو لإنتاج عدادات الغاز مسبوقة الدفع بالتعاون بين شركة المعصرة للصناعات الهندسية وشركتىّ جاز مترو والسويدى إلكتروميتر.

ويوجد (5) شركات صناعية جديدة تحت التأسيس وهي تصنيع العربات المدرعة ST100 – ST500 لتلبية إحتياجات القوات المسلحة بالتعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات وشركة IMUT، إلى جانب تصنيع عربات البيك أب بالتعاون بين شركة إم جلورى القابضة وشركة حلوان للآلات والمعدات، وأيضاً تصنيع إطارات السيارات بالتعاون بين (وزارة قطاع الأعمال، الهيئة العربية للتصنيع، الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكذا تصنيع الفلاتر الكهربائية بالتعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة المعصرة للصناعات الهندسية وشركة ATD الإماراتية، وكذا إقامة مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الرمال بالتعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في ذات المجال.

وبخلاف الشركات الصناعية الجديدة التي تم تأسيسها خلال السبع سنوات الماضية، تم الإنتهاء من إقامة عدد (8) خطوط إنتاج جديدة بهدف تعميق التصنيع المحلي وتلبية إحتياجات القطاعات المختلفة بالدولة، فتم فى مارس 2020 إنشاء خط إنتاج عدادات المياه مسبوقة الدفع بالتعاون بين شركة المعصرة للصناعات الهندسية وشركة أفق لخدمات الطاقة، وفي يوليو 2020 تم إنشاء خط إنتاج عدادات الكهرباء الذكية ومسبوقة الدفع بالتعاون بين شركة المعصرة للصناعات الهندسية وشركة أفق لخدمات الطاقة، وفي عام 2018 تم إنشاء خطين لتصنيع عدادات الكهرباء الذكية الأول بالتعاون بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية وشركة ZTE الصينية والثاني بالتعاون بين شركة المعصرة للصناعات الهندسية وشركتيّ (هاواوى، كلو) الصينيتين، بالإضافة إلى تصنيع وتركيب الطلمبات الطاردة المركزية الرأسية والأفقية ومستلزماتها بالتعاون بين شركة حلوان للصناعات الهندسية وشركة "الوايلر فريد للطلمبات" وقد بدأ التشغيل في مارس 2021، بالإضافة إلى إقامة خطوط لتصنيع الكمامات الجراحية إبتداءاً من فبراير/ مارس 2021 وذلك في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بالتعاون بين شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية وشركة كابيتال مصر.

وفي إطار قيام وزارة الإنتاج الحربي بإستحداث خطوط إنتاج جديدة للمساهمة في تعميق التصنيع المحلي وتلبية إحتياجات القطاعات المختلفة بالدولة توجد حالياً عدد (6) خطوط إنتاج تحت التأسيس، فيتم حالياَ العمل على تصميم وتصنيع أتوبيس كهربائى مصرى بالتعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات وشركة MCV، إلى جانب تصنيع مجموعة تحويل السيارات للعمل (بنزين/ غاز) بالتعاون بين شركة المعصرة للصناعات الهندسية وشركة لاندرينزو الإيطالية، وكذا تصنيع التجهيزة المحمولة لمراكز القيادة بالتعاون بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية وشركة هايير الصينية، ولتصنيع ورق الطباعة الأبيض جاري التعاون بين شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية وشركـة EG-Metal المصرية، إلى جانب تصنيع مسبوكات ماكينات التحكم الرقمى المبرمجة بالتعاون بين كل من (شركة حلوان للمسبوكات، شركة حلوان للآلات والمعدات، الهيئة العربية للتصنيع، شركة عالمية)، وأيضاً تم تصميم وتصنيع (لودر مصري وجريدر).

كما تشارك وزارة الإنتاج الحربي من خلال (مصنع 200 الحربي) في تنفيذ المشروع القومي لتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم توقيع عقد لتحويل عدد (2262) أوتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار بين وزارات (التنمية المحلية – المالية – الإنتاج الحربي – البترول والثروة المعدنية) وهيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالأسكندرية، وذلك على مدار ست مراحل تنفيذية.