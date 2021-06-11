«القوى العاملة» × أسبوع: تسليم 450 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة

شهدت وزارة القوى العاملة، خلال الأسبوع الجاري، عددًا من الأحداث المهمة خلال الفترة من 4 إلى 11 يونيو الجاري، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرزها وفقًا لما جاء في البيان الصادر عن الوزارة، اليوم.

من جهته، سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، 450 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة، ووفرت مديرية القوى العاملة بالشرقية منها 250 عقدًا، وبالقاهرة 200 عقد بالتعاون مع شركات القطاع الخاص العاملة بنطاق المحافظتين، واطمأن بنفسه على رواتب رواتبهم، ووجدها في إطار الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير «حياة كريمة» لهذه الفئة.

وتابع سعفان، خلال اجتماعه الأسبوعي مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ملفات عمل الوزارة خاصة ملفي الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بالوزارة، والمديريات بالمحافظات.

على جانب آخر، شددت مصر أمام الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي السنوي، الذي يعقد لأول مرة بشكل افتراضي، خارج مبنى الأمم المتحدة بجنيف، على أن أزمة جائحة كورونا لم تنطوي عن كونها أزمة صحية، بل تجاوزت ذلك الحد لتكون أزمة اقتصادية واجتماعية، ثم تحولت إلى كارثة إنسانية تركت وراءها ملايين الضحايا، وأصابت الاقتصاد العالمي بالشلل وكبدته خسائر كبيرة.

كما شارك سعفان، في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين من خلال المنصة الإلكترونية «زووم» ضمن أعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد بشكل افتراضي خلال الفترة من 3 إلى 19 يونيو الجاري، بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، مجموعة من الوزراء العرب، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.

وافتتح وزير القوى العاملة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، السبت الماضي، وحدة التحول الأخضر، ومشروع شمس بي جرين؛ لتدوير المخلفات، بمقر كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة، فضلًا عن معرض المنتجات البيئية من إعادة الاستخدام وتدوير المخلفات، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة.

كما شمل حصاد الأسبوع؛ تعيين 2120 شابًا، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات «قنا، كفر الشيخ، البحر الأحمر، جنوب سيناء، والأقصر»، بلغت 840 ألفًا و987 جنيهًا، والتفتيش على 1540 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلًا عن استخراج 1604 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ1604 عاملا.