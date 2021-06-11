«وجه السيسي بالاستغلال الأمثل لها».. أشهر السواحل الساحلية في مصر

من أجل تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل، وصون قيمتها كثروة قومية.

السيسي يوجه بالاستغلال الأمثل للسواحل

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية السياحية بصورة دورية، وتوجيهاته المستمرة في هذا الصدد، بشأن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل، وصون قيمتها كثروة قومية، وذلك من خلال مراجعة نسب التنفيذ والتشغيل بالمشروعات السياحية، ما تنفذه الحكومة، سعيًا نحو تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي قامت من أجلها تلك المشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، منذ قليل؛ لمناقشة الموضوعات التي تهم قطاع السياحة، وذلك خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ؛ لافتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية غدا، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومحمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وعدد من المستثمرين في قطاع السياحة.

العليا لتراخيص الشواطئ تناقش دراسات الأعمال المنفذة على السواحل

ويأتي ذلك بعد يومين، من خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والمهندس أشرف حبيشي رئيس هيئة الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية.

وأوضح وزير الري أن اللجنة معنية بالموافقة على كل التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، بالإضافة لاتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية.

وناقشت اللجنة في اجتماعها، 36 موضوعا بمحافظات مطروح والسويس والإسكندرية والبحر الأحمر والبحيرة ودمياط وشمال سيناء، حيث تم قبول 28 طلبا نظرا لاستيفائها الشروط اللازمة، وتأجيل 6 طلبات لمزيد من الدراسة، بجانب الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها إنشاء حاجز أمواج غرب ميناء دمياط لحمايته، ومشروع تطوير ميناء الدخيلة بالإسكندرية، وتطوير منطقة المنتزه بالإسكندرية، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعريش، وإنشاء 2 ميناء صيد في جنوب مرسى علم وأبو رماد بالشلاتين.

أبرز السواحل في مصر

وتمتلك مصر موقعا متميزا، حيث تقع بين البحر الأحمر والأبيض المتوسط، لذلك لديها سواحل مميزة وغنية وشواطئ خلابة، حيث يمتاز البحر الأحمر بمياهه الصافية وشعابه المرجانية الملونة وأسماكه النادرة، وجباله المتباينة الممتدة في سلسلة طويلة بمحازاة البحر لإقامة المخيمات.

كما تتمتع سواحل خليج العقبة بتسهيلات كبيرة لممارسة الرياضات البحرية، بينما لسواحل مدن سفاجا والغردقة على رأس منطقة البحر الأحمر، فهي تمتاز بشواطئها الممتدة الساحرة، كما يمنحها جوها الدافئ فرصة كبيرة لاستقبال الزوار على مدار 9 أشهر من العام، وفقا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات.

فيما تعد منطقة مارينا نعمه، هي أول مارينا لليخوت في خليج نعمة بشرم الشيخ، ودشنت بأحدث الأساليب التكنولوجية، فضلًا عن سواحل مدينة شرم الشيخ حيث يحدها شمالا محمية نبق وجنوبا محمية رأس محمد، وتمتد على الشريط الساحلي لخليج العقبة بطول 18.5 كم، ولديها إمكانيات بيئية وطبيعية فريدة ومتنوعة مما يجعلها من أهم المراكز الرئيسية لجذب السياحة الدولية والداخلية كونها مصيفا ومشتى عالميا لمحبي الصيد والسباحة والغوص تحت الماء، فضلا عن سواحل الغردقة الغنية بالشعاب المرجانية والأحياء المائية النادرة، ومياهها الصافية، لذلك فهي مركزا للجذب السياحي خاصة لهواة الرياضيات المائية.

أما على البحر المتوسط، فهو يشتهر بكونه مركزا ساحليا هاما لسياحة اليخوت على مستوى العالم، حيث يجوب به أكثر من 30 ألف يخت سنويا، بالإضافة إلى مدينة الإسكندرية فهي عروس الأبيض المتوسط والتي تعتبر المصيف الأول في مصر، لكثرة شواطئها وخلجانها الطبيعية المتميزة على جانب شريط ساحلي يمتد بطول 70 كم من شرق المدينة إلى غربها، فضلا الساحل الشمالي فهو معروف بكثرة القرى السياحية الجديدة التي تمتد على طول ساحله، حتى مدينة مرسى مطروح ذات السواحل الخلابة.

وتتميز منطقة الساحل الشمالي بمناخ ساحلي معتدل يكسبها إمكانيات سياحية نادرة ويجعل منها مصدرا لثروة قومية هائلة يجرى العمل دائما نحو تنميتها وتعميرها من خلال العديد من المشروعات السياحية والمتواصلة، وقد تم تنفيذ اكثر من مشروع به.