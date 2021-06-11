التنمية المحلية: 9 مليارات جنيه لتطوير النقل العام بالقاهرة والإسكندرية

أعلنت وزارة التنمية المحلية، صرف 9 مليارات جنيه لتطوير هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، وفرت 60 ألف فرصة عمل شملت الأعمال التالية شراء 2000 أتوبيس جديد، رفع كفاءة وتطوير لـ 156 قطار ترام مفصلي، شراء 7 أتوبيسات كهربائية، و182 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي، وتطوير ورفع كفاءة وعمرات جسيمة لـ 2000 أتوبيس ، كما تم توقيع بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربي لتحويل 2300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة قدرها 1.3 مليار جنيه.

4 آلاف مشروع لتلبية الاحتياجات

وأكدت وزارة التنمية المحلية في تقريرها، عن حصاد 7 سنوات، أنه في مجال تدعيم احتياجات الوحدات المحلية جرى تنفيذ 4 آلاف مشروع لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة والملحة، شملت أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة وتأثيث مباني إدارية و سيارات ومعدات وصيانة بتكلفة 9 مليارات جنيه وفرت 100 ألف فرصة عمل.

3.5 ألف مشروع بـ7 مليارات جنيه في مجال الأمن والمرور

وفي مجال الأمن والإطفاء والمرور، أوضحت التنمية المحلية أنه جرى تنفيذ 3.5 ألف مشروع تشمل توريد سيارات إنقاذ وأعمال إقامة نقاط إطفاء أكشاك ومرور، وتوريد سيارات إطفاء وأمن ومرور، وتوريد معدات ومهمات إنقاذ بتكلفة 7 مليارات جنيه وفرت 35 ألف فرصة عمل.

وفيما يتعلق بتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات وإنشاء مجازر جديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهدف الحفاظ على البيئه من التلوث وعلى صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنه، أكدت وزارة التنمية المحلية أنه جرى التنسيق مع وزارة الزراعة وتحديد 147 مجزرا لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه، حيث جرى الانتهاء في المرحلة الأولى من تنفيذ 37 مجزرا بخطة العام المالي 2020/2021 بتمويل حكومي من وزارة التنمية المحلية ضمن برنامج تدعيم المحافظات ضمن المرحلة الأولى في التطوير وفرت 20 ألف فرصة عمل.