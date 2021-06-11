«التنمية المحلية» في 7 سنوات: 34 مليار جنيه لتحسين البيئة و50 مليارا لرفع كفاءة الطرق

رصد تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية حجم الإنجازات وبرامج التنمية المحلية بالمحافظات، خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، في مجال الطرق ومنظومة المخلفات الجديدة، ففي مجال الطرق تمّ صرف مبلغ 50 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكباري على قطاعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وتلافي الحوادث، وحل الاختناقات المرورية، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع.

كما تمّ رصف ورفع كفاءة 7200 مشروع رصف طرق بطول 35 ألف كيلومتر، 80 كوبري مشاة، 35 كوبري سيارات، وأنفاق لعبور سيارات، 15 نفق عبور مشاة بتكلفة ووفرت تلك المشروعات 500 ألف فرصة عمل واستفاد من تلك المشروعات حوالي 25 مليون مواطن بصورة مباشرة.

34 مليار جنيه لتحسين البيئة

وأشار تقرير التنمية المحلية، إلى أنَّه تمّ بذل جهد كبير فى مجال تحسين البيئة والنظافة والتجميل ومنظومة المخلفات الجديد، حيث تمّ صرف 34 مليار جنيه وذلك ضمن خطط التنمية المحلية لدواوين عموم المحافظات على برنامج النظافة والتجميل وتغطية المجاري المائية بالقرى والمدن بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين شملت الاعمال شراء 600 معدة نظافة جديدة وصيانة 4 آلاف معدة قديمة بتكلفة 395.5 مليون جنيه ورفع 200 مليون طن تراكمات وتغطية 15 كيلومتر مجاري مائية من «ترع ومصارف» داخل الكتلة السكنية وتجميل مدخل 75 مدينة وحي و500 قرية استفاد منها 45 مليون مواطن.

4 خطوط جديدة للتدوير

كما تضمنت الجهود في ملف منظومة المخلفات الجديدة إنشاء 4 خطوط جديدة للتدوير في 3 محافظات بتكلفة 305 ملايين جنيه وإنشاء 4 مدافن صحية في 3 محافظات بتكلفة 84 مليون جنيه ورفع التراكمات من 8 مواقع في 3 محافظات بتكلفة 188 مليون جنيه وإنشاء 33 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات بتكلفة 174 مليون جنيه وإنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة في 8 محافظات بتكلفة 345 مليون جنيه، وفي مجال تحسين خدمات الكهرباء والإنارة بالمناطق المحرومة والمستجدة وتوفير التيار الكهربائي للمواطنين للاستخدامات المنزلية، وتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتمّ صرف مبلغ 19 مليار جنيه، وشملت هذه الأعمال مد كابلات بأطوال 30 كيلومتر و60 ألف عمود بمشتملاتها و500 محول كهربائي قدرات مختلفة استفاد منها 17 مليون مواطن بالمحافظات.