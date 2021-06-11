قبل انطلاقها.. كيفية إرسال شكاوى الثانوية العامة للتربية والتعليم؟

اعتاد طلاب الثانوية العامة على مدار السنوات الماضية، التعرض لبعض الأزمات التي قد تعيق اتمام الامتحانات على الوجه المطلوب، وهو ما يدفع بعضهم للبحث عن طريقة إرسال شكواهم إلى لوزارة التربية والتعليم للبت في الأمر.

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم، فإنَّه متاح عبر موقعها الرسمي رابط لتلقى شكاوى طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات والتي من المقرر عقد الامتحان التجريبي الثالث للطلاب في الفترة من 21 يونيو 2021، وحتى 28 يونيو 2021، على أن تبدأ الامتحانات الفعلية من يوم 10 يوليو وحتى 5 أغسطس.

ويستطيع الطالب تقديم شكواهم من خلال الدخول برقم الجلوس وكوده على الرابط التالى http://thanwya.emis.gov.eg/complain/، وكل ما يحتاج إليه الطالب لتسجيل شكواه هو إدخال كود الطالب ورقم الجلوس، بعد ذلك سيتمّ كتابة الشكوي، وستظهر في النهاية رقم يجب الاحتفاظ به، للاستعلام عن موقف الشكوى فيما بعد.

شكاوى الثانوية العامة عبر واتس آب

أما الطريقة الثانية لإرسال شكوى فهي عبر تطبيق واتس آب على الرقم 01148970610.

ضوابط وتعليمات امتحانات الثانوية العامة

وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء الماضي، كتابًا دوريًا رقم 12 للعام الدراسي 2020/2021 لكل المديريات التعليمية بالقاهرة والمحافظات بشأن ضوابط وآليات امتحانات الثانوية العامة 2021 وأبرزها:

- عقد امتحانات طلاب شعبة علمي علوم ورياضة في أيام مستقلة عن أيام امتحانات طلاب الشعبة الأدبية.

- عقد امتحان مختلف لكل شعبة في المواد المشتركة التي تضاف للمجموع (اللغة العربية- اللغة الأجنبية الأولى- اللغة الأجنبية الثانية)

- يتسلم الطلاب الذين تسلموا التابلت كراسة أسئلة ورقة إضافة إلى ورقة إجابة (بابل شيت) تكون الإجابة بها أمرًا إلزاميًا.

- يتسلم الطلاب الذين لم يتسلموا جهاز التابلت كراسة أسئلة وورقة إجابة (بابل شيت).