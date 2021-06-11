غدا.. انطلاق امتحانات نهاية العام بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

تنطلق أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 – 2021 بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني -الأهلية – برئاسة الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة، يوم السبت المقبل، الموافق غدا 12 يونيو وذلك بكليتي إدارة الأعمال، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وسط إجراءات صحية احترازية مشددة منعًا من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه جرى الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات ونشرها بالبوابة الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها ومراكزها المنتشرة على مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى تجهيز قاعات الامتحانات لاستقبال طلاب وطالبات كليتي إدارة الأعمال، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمراكز الدراسية المختلفة.

وأشار عبد السلام أنه يحرص دائمًا على متابعة سير الامتحانات ووضع صحة وسلامة الطالب نصب عينيه، خاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددًا على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة، مع التأكد من تطهير وتعقيم قاعات الامتحانات حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، مؤكدًا أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة مع العمل على توفير بيئة آمنة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.