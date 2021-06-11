تحرير 38 محضرا متنوعا بمدن جنوب سيناء في حملات تموينية

قال المهندس سامي عبدالقادر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، إن الحالة التموينية مستقرة بكل الإدارات التموينية بمدن المحافظة، وتوجد أرصدة احتياطية لكل السلع التموينية، ونقاط الخبز، تكفي لما يزيد عن 4 أشهر، وكذا توافر أرصدة أمنة من الوقود والبوتاجاز.

تكثيف الحملات التموينية على مستوى مدن المحافظة

وأكد وكيل وزارة التموين في تصريح له، اليوم الجمعة، أنه جارٍ تكثيف الحملات التموينية على مستوى كل مدن المحافظة، برئاسة المهندس إبراهيم الحارون، وكيل المديرية، لضبط الأسعار، والحد من الغش التجاري، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 38 محضرًا متنوعًا بمدن رأس سدر وطور سيناء، وشرم الشيخ، ودهب.

وأوضح وكيل الوزارة، أن من بين هذه المحاضر، محضر إدارة مخبز دون ترخيص، ومحضرين كسر رصيد لمحطات بنزين، و2 محضر بيع بأزبد من السعر، ومحضر تصرف في دقيق بلدي بأحد المخابز البلدية، و3 محاضر خبز ناقص الوزن، و2 محضر خبز غير مطابق للمواصفات، و11محضرًا عدم حمل شهادة صحية، و14محضرًا عدم إعلان عن الأسعار.

تشديد الرقابة على الأسواق ومحلات تداول الأغذية

وأشار وكيل الوزارة إلى أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بتشديد الرقابة على الأسواق ومحلات تداول الأغذية والسلع الغذائية، ومحطات البنزين، لمنع الغش التجاري، والحد من الارتفاع المبالغ فيه من قبل التجار في بعض السلع الغذائية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، ومباحث التموين.