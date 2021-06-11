باستخدام 3 أطنان.. مهرجان للمانجو لتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة

نظمت عدد من الفنادق السياحية بمدينة الغردقة مهرجان للمانجو لتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة باستخدام ثلاثة أطنان من المانجو و11 شيف بمشاركة نزلاء ورواد الفنادق من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ورومانيا والتشيك وبولندا في جو ترفيهي على أنغام الموسيقى والأغاني الشعبية وسط فرحة واستمتاع النزلاء، والذي لاقى قبولا كبيرا، خاصة مع بداية موسم المانجو.

وحرص عدد من النزلاء على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة إلى شواطئ الغردقة.

وقال سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن مثل هذه المهرجانات نوع من الدعاية والتنشيط للسياحة وتخلق الترفيه والاستمتاع للنزلاء، وتلقى قبولا ويتم عملها على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة لمراعاة الإجراءت الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، جاء ذلك كبديل للمهرجانات في ظل توقف المهرجانات طبقا لقرار وزارة السياحة.

ومن جانبه قال علي ناجي، شيف عمومي بأحد الفناق السياحية بالغردقة، إنه تم استخدام ما يقرب من ثلاثة أطنان من المانجو ومشاركة 11 شيف في المهرجان وتسابق الشيفات في تقطيع المانجو في أشكال مبهرة بالإضافة إلى عمل حلويات وتورتة بالمانجو وعصائر طازجة في جو ترفيهي جذب السائحين من رواد الفنادق خاصة تزامنا مع بدء موسم المانجو.

ويوضح أبو بكر عبده مدير فندق سياحي بالغردقة أن الفنادق دائما تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة الداخلية تزامنا مع إجازة الصيف، حيث تشهد فنادق الغردقة توافد عدد من السائحين، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، مشيرا إلى أن شواطئ الغردقة تمتاز بجوها الرائع دائما، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 50%، وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.