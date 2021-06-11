أسعار الحمام البلدي بعد زيادة الإقبال عليه في موسم الأفراح

مع أفراح الصيف وكثرة حفلات الزفاف في هذه الفترة من كل عام، تبحث أسر العروسين عن أسعار الحمام البلدي لدى التجار وربات البيوت في الأرياف الذين يربون مثل هذه الطيور، وفي الأسواق الشعبية، لكون وجبة الحمام المحشي من الوجبات الأساسية للمتزوجين الجدد في الأرياف وغالبية محافظات الصعيد، وتجولت «الوطن» وسألت عن أسعار الحمام البلدي في قرى ومراكز المحافظة من أبوتشت شمالا إلى مركز قوص جنوبا، وذلك لكثر البحث عنها في محرك البحث «جوجل» من قبل المواطنين.

أسعار الحمام البلدي لدى ربات البيوت في القرى

تختلف أسعار الحمام البلدي في أرياف محافظة قنا، من مكان لمكان لعدة أسباب، منها بسبب النوع والحجم واللون، فتتراوح الأسعار من 50 جنيها للحمام البلدي الحجم الصغير عمر 30 يوما إلى 70 جنيها للحمام الكبير الحجم ويطلق عليه الحمام الكبير، كما أنه مع زيادة الطلب عليه من قبل العرائس قد يزداد سعر الجوز من الحمام البلدي 5 جنيهات وقد يصل إلى 75 جنيها.

أسعار الحمام البلدي في أبراج الحمام

محافظة قنا ضمن محافظات جنوب الصعيد التي يحرص الكثير من المزارعين وخاصة أصحاب الأطيان ويملكون أراضٍ فضاء كبيرة ومساحات شاسعة، على تشييد أبراج الحمام، لتربية الحمام الجبلي، وبحسب عبدالناصر محمد أحد ملاك أبراج للحمام، إن نوعية الحمام مختلفة عن التي يتم تربيتها في البيوت ولكن طعمها جميل والكثير من أسر العرائس يقبلون عليه ويشترون منه أزواجا عديدة من الحمام بأسعار تتراوح من 40 جنيها للزوج إلى 50 جنيها بحسب حجم الحمام، موضحا أن الحمام مغذي عام للشاب المتزوج حديثا.

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أسعار الحمام البلدي في الأسواق الشعبية

تقول سيدة محمود، تاجرة حمام، والتي تقوم تربيته وتجميعه من ربات البيوت في القرى، وبيعه في الأسواق الشعبية، إن أسعار الحمام البلدي تختلف من سوق إلى سوق حسب المعروض، موضحةً أن في سوق الوقف يبدأ السعر من 50 جنيها، وفي مركز قنا يصل إلى 70 جنيها، وفي قوص 55 جنيها لزوج الحمام البلدي متوسط الحجم، كاشفة عن أن فترة الصيف تنشط عمليات البيع بسبب إقبال أهل العروسة على شرائه لتقديمه في الصباحية بعد حشيه بالفريك وطهيه وهذه عادة في كل قرى المحافظة.