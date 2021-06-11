تعرف على تفاصيل مهرجان مصر لريادة الأعمال

كشف عمرو منسى، لاعب الاسكواش، والمستشار التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، تفاصيل تدشين مهرجان جوائز مصر لريادة الأعمال، والتي ستقام غدا السبت، أمام سفح الأهرامات قائلا: «افكر في تنفيذ هذا الحفل منذ يناير 2018 وبداية الفكرة هدفها هي تسليط الضوء على الشباب أصحاب الشركات والمشاريع الناجحة الذين يقدمون فائدة للاقتصاد المصري خاصة وأن الشباب أصبح لديهم طموحات وآمال ومشاريع وبالأرقام هناك الكثير من المشاريع والتطبيقات الجديدة الخاصة بالشباب».

وأضاف منسي في تصريحات صحفية: «لم يسبق تسليط الضوء على هؤلاء الشباب أو نماذج التجارب الناجحة في مختلف المجالات بسبب اهتمام الاعلام بالفنانين والرياضيين وبالأخص لاعبي كرة القدم، ونحن بحاجة إلى مصدر إلهام وقصص نجاح لكي يكونوا قدوة لغيرهم من الشباب».

وتابع:«حفل مهرجان جوائز مصر لريادة الأعمال مماثل للأوسكار من خلال المنافسة بين أصحاب الشركات والمشاريع بوجود لجان تحكيم تتسم بالحيادية والنزاهة وأيضا ظهور أصحاب المشاريع والنماذج الشبابية الناجحة في مختلف المجالات على السجادة الحمراء أمام الإعلام ويظهرون للصحافة والإعلام في نطاق أكبر».

ويبدأ الحفل من خلال استقبال الضيوف وأعضاء لجنة التحكيم ورعاة الحدث على السجادة الحمراء بحضور عدد من وسائل الاعلام المختلفة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي.

ويشارك في لجان التحكيم 16 فئة مختلفة تضم 58 عضواً من الشخصيات الرياضية والإعلامية ورواد وخبراء في مجال الديكور والهندسة المعمارية و السياحة والنقل والعقارات والإعلام والأغذية والمشروبات والرياضة واللايف ستايل والتجارة وتصميم الأزياء والمجوهرات، بهدف تشجيع الشباب على استمرارية النجاح، بعرض تجاربهم الشخصية في حضور شركات كبرى ونماذج اجتماعية ناجحة.

وتضم لجنة تحكيم فئة الهندسة المعمارية والديكور: المصمم عمرو حلمي، دينا الخشاب، كريم مخديديان، منى حسين، طارق نجا.

أما لجنة التحكيم التي تمنح لأفضل منتج مصري يحكم فيها عمرو الهلالي، هشام الخذندار،محمد مجدي العربي، وجوائز الفئة الثالثة للأزياء والفاشون يشارك فيها كل من عبد المالك شمسي، ماري لويس بشارة، سوسن ثابت.

وفي لجنة التحكيم الخاصة بالمجوهرات يتواجد فاطمة غالي، محمود السيرجاني، فيليب الكاتشوني والفئة الخاصة بـ«لجنة تحكيم E- commerce» التجارة الإلكترونية: أيمن رشيد، دينا جبران، وليد حسونة، وفي مجال التقنية المالية تتضمن لجنة التحكيم عدد من رواد هذا المجال وهم رشا نجيم و سهر سلامة و دكتور شريف سامي، ولجنة تحكيم الخاصة بمجال الرياضة واللايف ستايل تضم كابتن حازم إمام، كريم درويش وعمر سمرة.

وتتضمن لجنة تحكيم فئة المشروبات والاغذية عدد من رواد الصناعة وهم أمجد المفتي، فرانك هينين، جلال ابو غزالة، جوني زهرة، وتضم لجنة تحكيم فئة الإعلام والإعلانات إيمي موافي، وايهاب جوهر المالك لشركة ميديا هب، معتز قطب، محمد أبو الفتوح، ليلى فتوح ، نهال عبد العزيز وياسمين شحاتة.

والفئة العاشرة من الجوائز الخاصة بمشاريع العقارات، يشارك في لجنة تحكيمها أحمد شلبي، باسل رمزي ونبيل الجوهري، وفئة المشاريع الاجتماعية تضم دكتور حسام بدراوي، ايمان بيبرس، ريم السعدي، وفي مجال السياحة: عمرو بدر و Dimitrios Zarikos أما فئة جوائز مجال النقل والخدمات اللوجسيتية تضم محمد أبو غالي، محمد شاهين وتينو واكد.

ويشارك في لجنة تحكيم فئة مشاريع مجال التنمية المستدامة كريستين صفوت، مها الشناوي، محمد القلا وفي مجال health care فهد خاطر، هند الشربيني، رياض أرمانيوس، وفي مجال environmental sustainability تضم لجنة التحكيم عبد الحميد بشارة، شريف عبد المسيح وباكينام كفافي.