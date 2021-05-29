حاضنة أعمال «اقتصاد القاهرة» تنظم مسابقة للطلاب بمجال ريادة الأعمال

نظمت حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة (FEPSBI) والتي ترعاها مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري، مسابقة بين الجامعات المصرية للتحدي في مجال ريادة الأعمال، شارك فيها 43 فريقا طلابيا من 24 جامعة حكومية وأهلية وخاصة.

وقال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنَّ هذه المسابقة هي الأولى التي يتمّ تنظمها الحاضنة لطلاب الجامعات المصرية وتأتي في إطار السعي الدائم لتعزيز مفاهيم ريادة الأعمال ونشر ثقافة الابتكار ورفع درجة الوعي لدى طلاب الجامعات المصرية بتلك المفاهيم.

وأضاف أنَّ هذه المسابقة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تتمّ تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من خلال حاضنة أعمال كلية الاقتصاد ومبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري والتي ترعى الحاضنة والمعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي وذلك لدعم ريادة الأعمال بين الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وأكّد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنَّ دعم أفكار ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة هو توجه تتبناه الدولة المصرية بقوة، مشيرًا إلى أنَّ الأمر لا يقتصر فقط على دعم ومساعدة الخريجين بل، يمتد أيضًا ليبدأ من طلاب الجامعات لتأهيلهم وتجهيزهم لسوق العمل وخاصة في مجال ريادة الأعمال وخلق كيانات اقتصادية ناشئة وجديدة لتكون مؤهلة للدخول في مجتمع الأعمال في مصر في المستقبل.

من جهتها، قالت الدكتورة هبة مدحت، المدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنَّ المسابقة شملت 4 مجالات هي الاقتصاد الأخضر والتطبيقات والابتكارات الحكومية والاقتصاد الإبداعي والتحول الرقمي، وهي المحاور التي تتضمنها استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشارت إلى أنَّه تمّ تصفية المشروعات المقدمة من الـ 43 فريقا طلابيا التي تقدمت إلى 22 مشروعًا، وتم تنظيم معسكرات تدريبية مكثفة لهم لمدة شهر كامل، كما تمّ تنظيم جلسات إرشاد وتوجيه وتدريب على كافة مراحل إنشاء المشروعات بداية من مرحلة تكوين الأفكار إلى درسات الجدوى إلى الدراسات المالية ومهارات التواصل وعرض الأفكار والمشروعات.

ولفتت إلى أنَّ 6 مشروعات من بين المشروعات التي قدمتها الفرق المشاركة، تأهلت للتصفية النهائية، فازت منها 4 مشروعات بالمراكز الثلاثة الأولى من بينها مشروعين مشاركة في المركز الثالث، وتم تقديم دعم مالي للمشروعات الفائزة، كما سيتم احتضان المشروعين الفائزين بالمركز الأول بحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية احتضانا كاملا اعتبارا من يوليو المقبل.

كما أوضحت الدكتور هبة مدحت، المدير التنفيذي لحاضنة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، أن المشروع الفائز بالمركز الأول، هو مشروع «هاديروبال» في مجال الحلول الذكية القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مُقدم من طلاب كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، وهو عبارة عن زجاجة مياه ذكية تعتمد في عملها على الذكاء الإصطناعي وتقوم بتنظيم احتياجات الجسم من المياه وأيضا التذكير بمواعيد تناول الأدوية وهي تستهدف أصحاب الأمراض المزمنة والرياضيين.

ونوهت إلى أنَّ المشروع الثاني هو مشروع «تروس» قدمه طلاب من كلية الهندسة جامعة عين شمس، وهو عبارة مشروع صناعي يصنع ماكينات تقطيع ليزر محلياً وذلك بتقنية عالية تنافس المنتج المستورد وتستهدف لإحلاله، فيما ذهب المركز الثالث مناصفة بين مشروعي فارميتال وهو عبارة عن منصة إلكترونية يقدم خدمات طبية وصيدلانية ومقدم من طلاب كلية الصيدلة جامعة مصر الدولية وتطبيق «كانيولا» وهو أيضًا عبارة عن منصة الكترونية يقدم خدمات التمريض المنزلي ومقدم من طلاب جامعة زويل.