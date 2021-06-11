ابنه الفنان سيد جبر تطمئن جمهوره: خرجنا من المستشفى

طمأنت شهد ابنه الفنان سيد جبر جمهوره على صحته قائلة: «الحمدلله عملنا تحاليل من شوية وكانت نتيجتها أفضل من الأول بشكل كبير ونسب الجلطات قلت جدا»، مضيفة: «أن الأطباء عندما وجدوا حالته مستقرة ونسب الجلطات قد انخفضت فى الجسم قرروا أن يغادر المستشفي واحنا فعلا خرجنا من المستشفي ودلوقتى فى طريقنا للمنزل».

وأكدت شهد سيد جبر، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن والدها يتقدم بالشكر لكل محبيه وجمهوره الذين حرصوا على متابعة حالته الصحية والسؤال عنه».

يشار إلى أنه تعرض الفنان سيد جبر لأزمة صحية بعد تلقيه لقاح كورونا، بسبب عدم حصوله على أدوية للسيولة عقب تلقى اللقاح، الأمر الذي تسبب فى مضاعفات جسيمة على حالته الصحية، حيث تعرض لارتفاع كبير فى درجة حرارة جسمه التى وصلت إلى 40 درجة وفقدان شهيته نقل بسببها إلى المستشفي ووضعه فى العناية المركزة .

وكانت التحاليل الطبية التى أجراها الفنان سيد جبر كشفت عن ارتفاع نسبة الجلطات فى الجسم لكن الآشعة أثبتت أن الرئة بحالة جيدة.

يذكر أن الفنان سيد جبر، شارك مؤخرا فى مسرحية سيد درويش مع ميدو عادل الذي جسد دور سيد درويش ولقاء سويدان التى تجسد دور جليلة حبيبة سيد درويش.