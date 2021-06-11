الفطر الأسود والأطفال.. ما هى احتمالات الإصابة وكيفية الوقاية؟

لايزال العالم في مواجهة مع فيروس كورونا وما تبعه من ظهور العديد من الفطريات والتي من بينها الفطر الأسود والأبيض والأصفر، ويخشى العلماء في دولة الهند أن يكون الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في الموجة الثالثة للوباء، والتي ستكون، حسب رأيهم، أقسى من السابقة، نظرا لتحوّر الفيروس بطريقة تؤدي إلى إضعاف الجهاز المناعي.

ونقلا عن شبكة سكاي نيوز، فإن الأطباء في الهند أكدوا أن الأطفال المصابين بسوء التغذية، أكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود، مقارنة بغيرهم من الأطفال.

عدوى الفطر الأسود

العدوى بالفطر الأسود تصيب الأشخاص ضعيفي المناعة، فهم معرضون أكثر من غيرهم للإصابة به، وقد يصيب الجهاز التنفسي أوالجيوب الأنفية أو العين باعتبارهم متصلين جميعا، بحسب تصريح الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة بجامعة القاهرة.

سبب ضعف المناعة عند الأطفال

وقد يصبح الأطفال ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود حال معاناتهم من ضعف المناعة بسبب أمراض وراثية أوسوء التغذية، وبحسب تصريحات عبد الوهاب لـ«الوطن»: من الضروري حرص الأمهات على تقوية مناعة الأطفال خاصة في ظل الوباء الحالي من خلال تناول الخضروات والعناصر الغذائية اللازمة.

إلى جانب التغذية الجيدة للأطفال، أوصت استشاري البكتيريا بعناية الأمهات بالنظافة الشخصية لأطفالهن، مع التعرض للشمس بشكل كافي للوقاية من الإصابة بالفطريات.

غسل اليدين والتغذية السليمة لوقاية الأطفال من الفطر

ومن جانبه أكد الدكتور محمد جاد، استشاري طب الأطفال بمستشفى قها للعزل بالقليوبية، أن الأطفال أقل عرضه من الكبار في الإصابه بالفطر الأسود، إلا أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ونقص المناعه أكثر عرضه للإصابة به ويجب على الآباء الملاحظة المبكرة للأعراض المتصلة بالفطر الأسود.

وتابع جاد لـ«الوطن» بأن أعراض الإصابة بالفطر الأسود تتمثل في صداع و تورم بالوجه وظهور قشور سوداء حول الأنف مع عدم وضوح الرؤية، وألم في الصدر وضيق تنفس.

وأوصى جاد، بغسل اليدين باستمرار وتجنب لمس الفم والعين والأنف إلا بأيد نظيفة للوقاية، لافتا إلى أن الاكتشاف المبكر والعلاج المناسب هو المفتاح لإنقاذ الاطفال المصابين بالفطر الأسود و الذي يشمل الأدويه المضادة للفطريات.