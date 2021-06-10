الصحة تكشف عن عدد حالات الفطر الأسود: 4 مصابين فقط

أكد الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن عدد حالات مرض الفطر الأسود، لا تتجاوز الـ 4 حالات في مصر، مشيرًا إلى أن مرض الفطر الأسود غير معد، ولا يجوز الربط بينه وبين فيروس كورونا، ومن يصاب بالفطر الأسود ولديه كورونا، بسبب أدوية الكورتيزون أو الإسراف في استخدام المضادات الحيوية.

مرض نادر الحدوث

وقال «النادي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن مرض الفطر الأسود نادر الحدوث، وإن الاهتمام به بسبب ظهوره في الهند، لافتا إلى أن الإثارة الكبيرة حول هذا المرض غير عادية، ولا يجب الخوف منه لهذه الدرجة، خاصة وأنه مرض قديم وليس بحديث.

وأشار إلى أن أهم طرق الحماية من الإصابة بالفطر الأسود، تتمثل في الحفاظ على النظافة العامة للبيئة المحيطة والنظافة الشخصية، وتناول الأطعمة الطازجة والسليمة التي يتم حفظها بطرق صحيحة، وعدم الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية، دون داع أو الأدوية المثبطة للمناعة، كالكورتيزون دون إشراف طبي.

وكانت وزارة الصحة أعلنت استمرارها في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض، لا بد من الذهاب إلى المستشفيات، وطلب الرعاية في توقيت مبكر، مؤكدة أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس، خروج 800 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 198632 حتى اليوم.