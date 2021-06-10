بعد العراق ومصر.. سوريا أحدث الدول العربية في إصابات الفطر الأسود

دخلت عدوى الفطر الأسود، المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، دولة عربية ثالثة، وهي سوريا، وذلك بعد أن سجلت إصابات بهذه العدوى، في كل من مصر والعراق.

وكشف مدير مستشفى المواساة الجامعي، في العاصمة السورية دمشق، عصام الأمين، عن تسجيل إصابات بعدوى الفطر الأسود في البلاد، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية عن وسائل إعلام محلية.

ورغم أن حالات الفطر الأسود، تسجل في سوريا منذ 5 سنوات على الأقل، بحسب الأمين، إلا أن الحالات الجديدة مرتبطة بفيروس كورونا.

وقال الأمين إنه تم رصد 5 إصابات بالفطر الأسود في مايو الماضي، بعد أن تم تسجيل 3 إصابات أخرى في أبريل الماضي.

ويعود ارتباط كورونا بالفطر الأسود إلى أن المصابين بالوباء يصابون بعد تعافيهم بـ«عدوى ثانوية»، ومن بينها العدوى البكتيرية والفطر الأسود، نتيجة ضعف المناعة، كما يهيئ العلاج لفترات طويلة باستخدام المضادات الحيوية الجسم لنمو الفطريات عموما، وكذلك الكورتيزون الذي يؤثر سلباً على جهاز المناعة، مما يُمكّن الجراثيم الفطرية من الجسم.

وأكد مدير عام مستشفى المواساة السوري، أنه تم تخصيص هذا المستشفى، لعلاج المصابين بالفطر الأسود.

وسادت حال من القلق في الشارع السوري، إثر هذه التصريحات، خاصة في العاصمة دمشق، إذ اتخذ كثير من منصات شبكات التواصل، منبرا للتعبير عن اعتقادهم أن الحالات الحقيقية أكثر من تلك المعلنة.

وكان العراق سجل في مايو الماضي أول حالتي وفاة بالفطر الأسود، واحدة في محافظة ذي قار جنوبي البلاد وأخرى في إقليم كردستان العراق.

وفي سياق متصل، تقول السلطات الصحية في مصر، إنها رصدت «عددا محدودا جدا» من الإصابات بالفطر الأسود.

والفطر الأسود، بحسب موقع منظمة الصحة العالمية مرض نادر للغاية، لا يحدث من خلال انتقال العدوى من شخص إلى آخر، ولا يصيب سوى الذين يعانون من ضعف شديد في المناعة.