قطعت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولى، شوطا كبيرا فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتحديدا بقنا وسوهاج، بتمويل مليار دولار من البنك الدولى والحكومة المصرية، لتكون المحافظتان أكثر جذباً للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

وتم خلال الفترة من يناير 2018 حتى يونيو 2021، تنفيذ عدد 3707 مشروعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع وتدعيم الوحدات المحلية والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة بتكلفة 12.053 مليار جنيه، ووفرت تلك المشروعات حوالى 203 آلاف فرصة عمل، وتم دعم البرنامج التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر لتكون أكثر جذبا للاستثمار والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

رصدت «الوطن»، خريطة مشروعات برنامج تنمية الصعيد فى قنا وسوهاج لتغيير حياة المواطنين للأفضل وهى كالتالى:

تنفيذ 3707 مشروعات بتكلفة 12.053 مليار جنيه

2294 مشروعا فى سوهاج

1413 مشروعا بمحافظة قنا

203 آلاف فرصة عمل تم توفيرها فى تنفيذ مشروعات فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنقل وتغطية الترع وتدعيم الوحدات المحلية والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة.

3 ملايين و663 ألف جنيه فى مشروعات التنمية الصناعية.

2 مليون و725 ألف جنيه فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

2 مليون جنيه فى مشروعات الطرق والنقل.

773 ألف جنيه فى مشروعات تحسين البيئة.

382 ألف جنيه فى دعم الاقتصاد المحلى للمحافظتين.

266 ألف جنيه مشروعات كهرباء.

100 ألف جنيه مشروعات الأمن والإطفاء.

879 ألف جنيه لدعم الوحدات المحلية والدعم الفنى.

34 ألف جنيه لدعم المراكز التكنولوجية.

858 ألف جنيه فى التنمية الريفية والحضرية.

290 ألف جنيه فى التنمية الثقافية والمجتمعية.

543 مشروعا فى الطرق والنقل.

406 مشروعا فى تنمية الأدارة المحلية والدعم الفنى.

364 مشروعا فى التنمية الريفية والحضرية.

312 مشروعا فى تحسين البيئة.

248 مشروعا فى الكهرباء والإنارة.

96 مشروعا فى مياه الشرب والصرف.

92 مشروعا فى الأمن والإطفاء.