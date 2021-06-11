عاجل.. «شركات السياحة»: السعودية ستصدر ضوابط الحج خلال الأسبوع المقبل

قال إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه من المتوقع أن تصدر المملكة العربية السعودية الضوابط المنظمة للحج هذا العام خلال الأسبوع المقبل، خاصة أن الوقت المتبقي على بدء مناسك الحج لا يتعدى الـ40 يوما، موضحا أن المملكة أعلنت في مثل هذا الوقت من العام الماضي الضوابط الخاصة بموسم الحج لعام 2020.

سيناريوهات الحج لهذا العام

وحدد إيهاب عبدالعال في تصريح لـ«الوطن»، السيناريوهات المتوقعة لضوابط الحج هذا العام، موضحا أن السيناريو الأول هو أن تقصر السعودية أداء الحج على المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة، وهو نفس ما حدث العام الماضي، ولكن بفارق بسيط أن أعداد من سيؤدون مناسك الحج سيكون أكبر ممن أدى الفريضة العام الماضي، أما السيناريو الثاني فهو أن تسمح السعودية باستقبال حجاج من خارجها مع تحديد أعداد التأشيرات المخصصة لكل دولة.

وأشار إلى أنه حال سمحت المملكة باستقبال حجاج من الخارج، فإن أعداد التأشيرات الممنوحة لكل دولة هي من ستحدد آلية الحج، ففي حال كانت الأعداد الممنوحة للدول قليلة، فسيتم توزيعها على الجهات الرسمية للدول، أما إذا كانت أعداد التأشيرات كبيرة فسيتم وقتها وجود بعثات حج رسمية لكل دولة.

شركات السياحة جاهزة

وأوضح «إيهاب عبدالعال»، أنه في حال حصول مصر على عدد تأشيرات معقول فستقوم شركات السياحة حينها برفع طلب للحكومة عن طريق وزارة السياحة والآثار لتنظيم كامل حصة مصر من التأشيرات الممنوحة، كونها القادرة على تنظيم البرامج في تلك الفترة الزمنية الضيقة، مشددا على أن تطعيم المسافرين للحج لن يتسبب في أي مشكلة، خاصة بعد إعلان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توفير الأمصال المضادة لكورونا لكافة المسافرين للحج، فضلا عن إعلان السعودية الاكتفاء بحصول المؤدي للحج على جرعة واحدة على الأقل من الأمصال المعتمدة بالمملكة.