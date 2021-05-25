شركات السياحة: السعودية لم تصدر ضوابط الحج والموسم سيكون رمزيا 

قال ياسر سلطان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والعضو السابق باللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، إن المملكة العربية السعودية لم تصدر إلى الآن ضوابط الحج لهذا العام وأن ما صدر حول تحديد أعمار من يؤدي الحج أو اشتراط تلقي كافة المشاركين بالمناسك تطعيمات كورونا هي توصيات صحية من وزارة الصحة السعودية ليتم تنفيذها حال إقامة موسم الحج.

حج بنظام الاستضافة

وأضاف سلطان لـ«الوطن» أن كافة المؤشرات تؤكد أن موسم الحج لهذا العام سيكون بشكل رمزى وأن أعداد تأشيرات الحج التي سيتم تخصيصها لكل دولة حال سمحت المملكة باستقبال حجاج من الخارج لن تكون كبيرة ولا تسمح بإقامة حجا تجاريا، لافتا إلي أنه في الغالب قد تلجأ المملكة لاستضافة وفود من الدول الإسلامية لإتاحة الفرصة لها للمشاركة بحج هذا العام.

المصريون لن يؤدوا الحج هذا العام

وأوضح «سلطان» أن المصريين لن يؤدوا مناسك الحج هذا العام نظرا لضيق الوقت حاليا حيث يتبقي فقط على إقامة مناسك الحج نحو شهر ونصف فضلا عن عدم سماح المملكة العربية السعودية للمواطنين المصريين بدخول أراضيها حتى الآن، لافتا إلى أنه يتوقع حال تخصيص السعودية حصة من تأشيرات الحج لمصر فسيتم منحها للهيئات والمؤسسات وبعض النقابات المصرية.

الاستعداد للعمرة

وأشار إلي أن شركات السياحة المصرية تأمل في أن تسمح المملكة باستقبال حجاج من الخارج هذا العام ليتم التعجيل ببدء موسم العمرة بعد انتهاء مناسك الحج مباشرة، لافتا إلى أن الشركات تعول بشكل كبير على بدء موسم العمرة خلال شهر أغسطس المقبل حتى تعود للعمل من جديد بعد توقف تام عن تنظيم رحلات العمرة والحج منذ أواخر شهر فبراير من العام الماضى.

يشار إلي أن الضوابط الصحية للحج لهذا العام والتى أصدرتها وزارة الصحة السعودية حددت أعداد حجاج هذا العام بشكل مبدئي بـ60 ألف حاج، كما أكدت ضرورة تطعيم كافة المشاركين بموسم الحج من داخل أو خارج المملكة بأحد اللقاحات المضادة لكورونا شريطة أن تكون معتمدة من المملكة العربية السعودية.