بعد قرارات السعودية.. شركات السياحة: المصريون لن يشاركوا في موسم الحج

قال أحمد وحيد نائب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالدلتا، إن فرص أداء المواطنين المصريين لمناسك الحج لهذا العام تلاشت بشكل كبير، بعد قرار المملكة العربية السعودية أمس السبت، باستمرار تعليق قدوم المواطنين المصريين لأراضيها، حيث أن المتبقي فقط على بدء موسم الحج لا يتعدى الشهر ونصف، إضافة إلى أن ما يتردد عن أن المملكة ستستقبل 60 ألف حاج من داخل وخارج المملكة يستحيل معه تنظيم حج تجارى للمصريين هذا العام.

الاستعداد لموسم العمرة

وأضاف وحيد في تصريحات لـ«الوطن» أن شركات السياحة باتت موقنة أنه لا يوجد حج هذا العام، وبدأت فى الاستعداد الجدى لموسم العمرة المقبل، لافتا إلى أنه إذا ما نجح موسم الحج المقبل ومر بدون أية مشكلات صحية فسيمكن للمملكة وقتها بدء موسم العمرة مباشرة بعد انتهاء مناسك الحج مباشرة، موضحا أن شركات السياحة المصرية لم تنظم أية رحلات حج أو عمرة منذ شهر فبراير من العام الماضي.

عدم اعتماد مصل سينوفارم حتى الآن

ومن جهته، قال أحمد عبدالجواد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن تنظيم شركات السياحة للحج هذا العام بات حلما بعيد المنال نظرا للعديد من الأسباب، منها أن السعودية لم تصدر إلى الآن الضوابط المنظمة للحج، وما إذا كانت ستستقبل حجاجا من الخارج، وما هي حصة كل دولة من تأشيرات الحج، إضافة إلى اشتراط المملكة حصول كافة المسافرين للحج على بعض التطعيمات المضادة لكورونا شريطة أن تكون معتمدة من وزارة الصحة السعودية، فى الوقت الذي لم تعتمد فيه السعودية إلى الآن عقار سينوفارم الذى تم تطعيم أعداد كبيرة من المصريين به، رغم انه تم اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية، فضلا عن أن غالبية المواطنين المصريين الذين تم تطعيمهم بمصل استرازينيكا سيحين موعد الجرعة الثانية من المصل بعد انتهاء المناسك، ما يستحيل معه سفرهم للحج وفقا للضوابط الصحية السعودية.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أمس رفع حظر سفر مواطني 11 دولة إلى المملكة بداية من اليوم، ليس من بينهم مصر.