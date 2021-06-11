تفاصيل العثور على لوحة فرعونية بالإسماعيلية.. أكتشفت بالصدفة

يبحث الكثير من مستخدمي موقع البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن العثور على لوحة فرعونية بالإسماعيلية، والتي اكتشفها مزارعون بالصدفة يوم الأحد الماضي، وأعلنت وزارة السياحة والآثار، عن تشكيل لجنة لفحص اللوحة الفرعونية بالإسماعيلية، بعد إبلاغ مواطنون عن العثور عليها أثناء عملهم بالأرض الزراعية في قرية تقع على حدود محافظتي الشرقية والإسماعيلية.

العثور على لوحة فرعونية بالإسماعيلية.. التفاصيل

تلقت شرطة الآثار بمحافظة الإسماعيلية، بلاغا، من مالك قطعة أرض زراعية، يفيد أنه أثناء قيام عاملون بالعمل في أرضه وجدوا قطعة ترسانة، لينتقل ضباط الآثار إلى المكان، ومعهم خبراء من وزارة الآثار، ليعلنوا العثور على لوحة فرعونية بالإسماعيلية، حيث أثبتت اللجان المُشكلة أثريتها، وجرى نقلها، بحسب محمد عبده، المشرف على الأرض التي كان يعمل بها العمال، وتبين العثور على لوحة فرعونية بالإسماعيلية، يبلغ طولها متران مربع وعرضها مترا ليس بها أي كسور، ومنقوش عليها حروف هيروغليفية.

العثور على لوحة فرعونية بالإسماعيلية.. ترجع لأحد ملوك الأسرة 26

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الآثار، العثور على لوحة فرعونية بالإسماعيلية، حيث تبين أنها ترجع لأحد ملوك الأسرة 26، وهو الملك «واح- ايب- رع-» خامس ملوك الأسرة، كما تبين أنها مصنوعة من الحجر الرملي، و كانت خاصة بحملة حربية نفذتها مصر في عهد الملك، حيث أطلق على الملك لقب «أپريس»، حيث كانت فترة حكمه هامة في تاريخ مصر.

العثور على لوحة فرعونية بالإسماعيلية.. أين استقرت؟

كما تحفظت وزارة الآثار، عليها عقب العثور علبها بالإسماعيلية، بعدما حرسها الأهالي لمدة يومين كاملين، وعقب الانتهاء من فحصها وإثبات أثريتها، حيث تبين وجود 15 سطرا من الكتابة الهيروغليفية، على اللوحة، فضلاً عن نقل لوحة فرعونية بالإسماعيلية، إلى متحف الإسماعيلية، وتبين أنه يعلوها قرص الشمس المجنح حفر عليها خرطوش للملك واح- ايب- رع.