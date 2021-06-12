مقتل طفل 13 عاما على يد والده في الغربية.. والمتهم يعترف: كنت بأدبه

شهد مستشفى قطور المركزي، التابع لمركز قطور في محافظة الغربية، وفاة طفل في الـ 13 من عمره، متأثرًا بإصابات متعددة في جسده، والتي بدا أنها نتيجة اعتداء بالضرب عليه ما أدى إلى وفاته، وقد علم الأطباء أن والد الطفل هو من فعل به ذلك، وعلى الفور أخطرت إدارة المستشفى الشرطة، بمقتل طفل على يد والده وجثته موجودة بالمستشفى.

مقتل طفل على يد والده

بدأت الشرطة تحقق في الواقعة بعد تلقي مركز شرطة قطور البلاغ من إدارة المستشفى، حيث تحرك على الفور فريق من البحث الجنائي إلى مكان تواجد الجثة، وبالمعاينة والتحريات الأولية، تم الكشف على مقتل الطفل على يد والده، وأن الطفل يبلغ من العمر 13 عامًا فقط، وأن به آثار لكدمات وسحجات في جسده ووجه، الأمر الذي أشار إلى وجود شبهة جنائية، وأن الأب هو من قام بفعل ذلك.

الشرطة تلقي القبض على قاتل نجله

بعد عمل التحريات اللازمة، وبتقنين الإجراءات، قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على الأب الجاني، وتم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة قطور، وهناك تم مناقشته، ومواجهته بما توصلت إليه التحريات، لينهار الأب ويعترف على نفسه، بأنه كان يعتدي على طفله بالضرب بغرض تأديبه، ولم يكن يقصد قتله.

وقال الأب لرجال المباحث إنه فعل ذلك لأن الطفل كان قد سرق مبلغًا ماليًا من عمه، الأمر الذي دفع الأب إلى التعدي عليه بالضرب، إلا أنه فقد الوعي أثناء ضربه له، وتبين له بعد ذلك أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته الناتجة عن الاعتداء عليه بالضرب.

تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي للمجني عليه، من أجل بيان السبب الحقيقي للوفاة، كما أمرت باستكمال التحريات حول الواقعة.