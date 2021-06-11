درجة الحرارة اليوم في مصر.. انخفاض ملحوظ يشعر به المواطنون

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم في مصر تشهد اعتدالا على كافة المحافظات بعد انكسار الموجة الحارة منذ أمس، مضيفة أن طقس اليوم صيفي معتدل على جميع المحافظات، حيث انخفضت الحرارة إلى 6 درجات مئوية لتصل إلى 37 درجة مئوية على القاهرة الكبري والجيزة، و27 درجة على الإسكندرية والساحل الشمالي.

وأكدت الأرصاد، أن الطقس سيكون لطيفا ليلا على القاهرة باردا على السواحل الشمالية ومطروح، كما يشهد اليوم نشاط رياح على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مضيفة أن الأسبوع المقبل يشهد طقسا صيفيا معتدلا على كافة المحافظات، حيث يشعر المواطنون بتحسن ملحوظ في درجات الحرارة بعد أسبوع من الموجة الحارة التي ضربت البلاد، ويرصد التقرير التالي درجة الحرارة المتوقعة اليوم في مصر:

بجميع المحافظات.. درجة الحرارة اليوم في مصر

درجة الحرارة اليوم المتوقعة الجمعة

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة المتوقعة السبت

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الأحد:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.