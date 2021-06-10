تعرف على درجة الحرارة اليوم: انخفاض تدريجي.. والعظمى بالقاهرة 37

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم تشهد انخفاضًأ تدريجيًا مقارنة بالأيام الماضية، حيث انخفضت 3 درجات مئوية عن أمس الأربعاء.

وذكرت الهيئة، أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة يصل إلى 6 درجات مئوية، لتصبح درجة الحرارة بالقاهرة الكبرى والجيزة 34 درجة، والإسكندرية 27 درجة، وذلك بداية من يوم الأحد المقبل، ليسود الأسبوع المقبل طقس صيفي معتدل على معظم المحافظات.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه مع بداية الأسبوع المقبل ستنكسر الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، وشعر بها المواطنون في كل المحافظات، مشيرة إلى أن طقس الليل على معظم المحافظات سيكون لطيفًا إلى بارد خاصة في الإسكندرية والساحل الشمالي.

ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة:

درجة الحرارة اليوم

درجة الحرارة اليوم الخميس

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة الجمعة

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة المتوقعة السبت

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.