رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات على هامش منتدى «الاستثمار الأفريقي»

كتب:

محمد عزالدين
03:14 م | الجمعة 11 يونيو 2021
مراسم التوقيع

مراسم التوقيع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوقيع على مذكرتي تفاهم، وذلك خلال افتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية في شرم الشيخ.

والمذكرة الأولى التي شهدها رئيس الوزراء في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونظرائها من وزارات وهيئات الاستثمار الأفريقية.

وتهدف هذه الاتفاقيات على تشجيع التعاون الاستثماري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، لإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة وتبادل المعلومات الاستثمارية والتعاون في مجال تطوير التشريعات واللوائح لتحسين بيئة الأعمال

اقرأ المزيد:

رئيس الوزراء يلتقي المستثمرين لبحث تطورات قطاع السياحة بمدينة شرم الشيخ

رئيس الوزراء: سننفذ أي شيء يطلب منا كدولة لدعم السياحة

رئيس الوزراء: نعمل من أجل زيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر

مستشار رئيس الوزراء يكشف خطة الدولة للانتقال إلى العاصمة الإدارية

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تفعيل المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري

رئيس الوزراء يتابع توفير الأراضي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى

رئيس الوزراء يلتقي رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا»