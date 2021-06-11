رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات على هامش منتدى «الاستثمار الأفريقي»

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوقيع على مذكرتي تفاهم، وذلك خلال افتتاح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية في شرم الشيخ.

والمذكرة الأولى التي شهدها رئيس الوزراء في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونظرائها من وزارات وهيئات الاستثمار الأفريقية.

وتهدف هذه الاتفاقيات على تشجيع التعاون الاستثماري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، لإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة وتبادل المعلومات الاستثمارية والتعاون في مجال تطوير التشريعات واللوائح لتحسين بيئة الأعمال