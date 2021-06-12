«قلبي على ولدي انفطر وقلبه عليّ حجر».. عامل يقتل والدته لمطالبته بالعمل بالإسكندرية

كتم أنفاسها عن طريق وضع كيس بلاستيكي حول رأسها، معلنًا قتل أمه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد مشادة كلامية بينهما بسبب حث المجني عليها ابنها بالعمل للإنفاق على أطفال بعد انفصاله عن زوجته فقرر قتلها عن طريق خنقها ووضع رباط حول رقبتها لترحل في الحال بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة.

ستورجي يقتل والدته في الإسكندرية

جريمة قتل بشعة قام بها عامل ستورجي موبيليات ضد والدته بعد أن تجرد من مشاعر الإنسانية وصلة الدم التي تربطه بوالدته التي لم ترتكب جرمًا تستحق عليه تلك النهاية القاسية، بل كانت حريصة على مصلحة ابنها القاتل الذي يعول ثلاثة أطفال يحتاجون لمصاريف يومية، لكنه اختار طريق الإجرام ليقتل والدته عمدًا بعد ضربها وسبها.

اعترافات المتهم

اعترف المتهم «أشرف.ع»، صاحب الـ33 عامًا بجريمته التي نفذها متعمدًا مع سبق الإصرار والترصد بالإسكندرية، مؤكدًا أنه أقدم على ارتكاب جريمته بعد حدوث مشادة بينه وبين والدته لكثرة طلبها له بضرورة البحث عن عمل بعد أن عجزت عن مواصلة الإنفاق عليه وعلى أبنائه المقيمين معها بعد انفصاله عن زوجته، فقرر قتلها والتخلص منها عن طريق خنقها وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة.

كتم أنفاسها ثم دفنها في «الكنبة»

بعد أن قتل الجاني والدته قام بوضع رباط حول وجهها ورقبتها ولف جثتها بملاءة ثم وضعها داخل «الكنبة» المتواجدة داخل منزل المجني عليها، وبدأت تتسرب رائحة الجثة بعد أن أبلغ أشقاءه بغيابها عن المنزل وجمع كل متعلقاته وسرق هاتف والدته المحمول وفر هاربًا وتم ضبطه بعد تلقى بلاغ بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

إحالة المتهم بقتل أمه لفضيلة مفتي الجمهورية

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق المتهم «أشرف.ع» ويعمل ستورجي موبيليا إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد لوالدته، وذلك برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي.

وكان قد أحال المستشار أشرف المغربي، المحام العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة.