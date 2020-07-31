تفاصيل واقعة شاب ذبح أمه وألقى بشقيقه من الدور الرابع أول أيام العيد

"جثة لسيدة فى العقد السادس من عمرها.. وشاب آخر مصاب"، هكذا سجلت معاينة وتحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد حازم عفت رئيس مباحث المديرية، أثناء معاينة مسرح جريمة مع الساعات الأولى لعيد الأضحى المبارك في إحدى الشقق السكنية التى تقع فى شارع عجيبة بمدينة بنها الجديدة.

وذكرت التحريات والتحقيقات أن الجثة لربة منزل مصابة بعدة طعنات فى الرقبة، والصدر والبطن، نتيجة الاعتداء عليها من سلاح أبيض –سكين– والشاب المصاب هو ابنها بكدمات فى مختلف انحاء جسده نتيجة التعدي عليه، من قبل شقيقه والقائه من الطابق الرابع -محل سكنهم-، ما أسفر عن إصابته بعد سقوطه على "تندة".

وأضافت التحريات أن المجني عليها (الأم) حاولت منع الجريمة ما دفع ابنها (المتهم) الإمساك بسكين المطبخ وقتلها، وتم التحفظ على المتهم، وبمناقشة الشهود والجيران وشقيقه المصاب أكد في محضر الشرطة أن المشتبه فيه يعاني من حالة نفسية سيئة وأنه كان فى حالة هياج.

تم تحرير محضر وأخطر الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية ان بداية الواقعة كانت بورود إخطار للواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها، بتلقيه بلاغ بنشوب مشاجرة في أحد المنازل بين شاب وشقيقه أسفرت عن مصرع والدتهما.

انتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، إلى موقع الحادث، وجرى تشكل فريق بحث قاده المقدم محمد السعيد رئيس مباحث قسم ثان بنها، وتبين أن المتهم يدعى "هشام ع"، شاب مريض نفسيا، نشبت بينه وبين شقيقه عبد "العزيزع" مشاجرة، وأثناء ذلك أصيب المتهم بحالة هياج فألقى به من الطابق الرابع، وعندما حاولت الأم استطلاع الأمر سدد لها المتهم عدة طعنات أودت بحياتها في الحال.

وتبين من التحريات أن الأم تدعى "جيهان ف"، ربة منزل، وأن المتهم مصاب بمرض نفسي وهياج شديد، وخلال محاولتها تهدئته استل سكينا وطعنها حتى الموت، فيما ألقى بشقيقه من الطابق الرابع ولكنه سقط على "تندة" بالشارع.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها العام، وجار استدعاء الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.