«عبدالغفار» يبحث مع نظيره البرتغالي تعزيز التعاون العلمي بين البلدين

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الخميس، مانويل هيتور، وزير العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي البرتغالي، لبحث آليات التعاون بين مصر والبرتغال في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على هامش مشاركة «عبدالغفار» في فعاليات منتدى الفضاء الأوروبي الأفريقي رفيع المستوى، لرصد الأرض بالعاصمة البرتغالية لشبونة، والذي يعقد خلال الفترة من 10-11 يونيو الجاري.

وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور خالد عبد الغفار حرص مصر على دعم علاقات التعاون والشراكة مع البرتغال، وخاصة في المجالات التعليمية والبحثية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تقديم نظام تعليمي عالي الجودة كجزء من الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والتي تهدف إلى تحقيق مبدأ الاقتصاد القائم على المعرفة لتوفير المهارات اللازمة للطلاب لتمكينهم من التفكير الإبداعي، موضحا أن إستراتيجية التعليم العالي ترتكز على أربع أولويات هي: «الإتاحة، مواكبة احتياجات سوق العمل، تحسين الجودة، تعزيز القدرة التنافسية الدولية».

وأضاف وزير التعليم العالي، أنه تم إصدار قانون إنشاء أفرع الجامعات الدولية في مصر؛ لجذب الاستثمارات في التعليم العالي، وتنظيم إجراءات التراخيص، وتحقيق استقلالية الجامعة والحرية الأكاديمية، مؤكدا أن هناك 4 شراكات دولية قائمة بالفعل وجاري زيادتها في المستقبل.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مصر والبرتغال في مجال التعليم العالي، وذلك من خلال تدشين آليات تعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها البرتغالية، وكذا إمكانية تقديم البرتغال لمنح دراسية للطلاب المصريين سواء في المراحل الجامعية المختلفة أو الدراسات العليا.

وناقش الجانبان أوجه التعاون في مجال البحث العلمي، وذلك من خلال دعم شراكات بين المؤسسات البحثية المصرية ونظيرتها البرتغالية، وخاصة في مجالات الصحة والفضاء والبيئة، وكذلك آليات الإعداد لعقد أسبوع العلوم المصري البرتغالي.

ومن جانبه، أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي البرتغالي، حرص بلاده على دعم التعاون مع مصر، خاصة في مجالي التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، موجها الدعوة لمصر لتكون ضيف شرف المؤتمر السنوي للعلوم الذي سيعقد في البرتغال العام القادم 2022.

وخلال اللقاء، وقع الوزيران مذكرة تفاهم بين البلدين؛ لتفعيل آليات التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتهدف إلى دراسة إنشاء أفرع للجامعات البرتغالية في مصر، بالإضافة إلى تحقيق تعاون ثنائي في مجالات البحث العلمي ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تبادل الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية.