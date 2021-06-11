 التعليم العالي: 6 جامعات جديدة بالمناطق الصناعية وزيادة الإنفاق لـ65 مليار جنيه

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدولة أنشأت أربع جامعات أهلية خلال السنوات الأخيرة بالتعاون مع الجامعات الدولية، وبدأت الدراسة الفعلية في 3 جامعات.

وتابع «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج «المال والناس»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الخميس، أن الدولة خلال السنوات الأخيرة بدأت في افتتاح الجامعات التكنولوجية لتوفير برامج تدريب عملية للطلاب في المناطق الصناعية، وحاليًا جاري إنشاء 6 جامعات جديدة في مناطق صناعية.

وأضاف «عبد الغفار» أن وزارة التعليم استحدثت الكثير من القطاعات التي لم تكن موجودة من قبل مثل وجود جامعات أهلية دولية لم تكن موجودة، وجامعات لها شراكات دولية، وجامعات تكنولوجية متخصصة في التعليم الفني، بالإضافة للجامعات جامعات التكنولوجية التى يجرى العمل على تنفيذها في عجة مناطق صناعية على مستوى الجمهورية.

ولفت الدكتور عادل عبد الغفار، إلى أن عدد الجامعات الحكومية ارتفع من 23 جامعة لـ27 جامعة منذ عام 2014 وحتى الآن، بـ490 كلية، والجامعات الخاصة ارتفعت من 18 في 2016 لـ36 جامعة، وارتفع البحث الدولي المنشور عالميًا من 15 الف بحث 32 عالميًا، ما أدى لارتفاع مكانة مصر على مستوى البحث الدولي للمرتبة الـ30 عالميًا، مضيفًا أن عدد المستشفيات الجامعية ارتفع أيضا من 89 لـ115 مستشفى جامعي، وهذه المستشفيات تستقبل في العام الواحد 21 مليون مواطن.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن ميزانية التعليم العالي ارتفعت من 25 مليار في 2014 لـ65 مليار الآن، وهذا دليل على اهتمام الدولة بالاستثمار في مجال التعليم.