«التنسيقية» تثمن جهود وزارة التضامن والهلال الأحمر في دعم الفلسطينيين

ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المجهودات التي تجريها وزارة التضامن الاجتماعي، والهلال الأحمر المصري، تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بتقديم كل سبل الدعم للقضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين.

وأشادت التنسيقية، بالدور الذي لعبته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، من خلال المتابعة المستمرة حتى تم إطلاق قافلة المساعدات الطبية والغذائية اليوم للأشقاء الفلسطينيين عن طريق جمعية الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، استمرارًا للجهود التي تبذلها جميع الأجهزة التنفيذية وغير التنفيذية بالدولة المصرية؛ لدعم الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الأحداث الأخيرة التي وقعت في قطاع غزة.

وتتوجه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعادة الدعوة لجميع الجهات من أجل مساعدة ونصرة الشعب الفلسطيني؛ لإعادة إعمار قطاع غزة.