تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنظم ندوة حوارية لمناقشة إنجازاتها خلال 3 سنوات

تقيم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة حوارية على منصة «CLUB HOUSE» بعنوان «في عيدها الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟» وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 11 يونيو الجاري.

ويدير الحوار النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأميرة صابر عضو مجلس النواب، ومحمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن أعضاء التنسيقية كريم عبد العاطي وسيد أبوفرحة.

ويناقش المشاركون في الندوة، تجربة التنسيقية، وأثرها في زيادة وعي الشباب، ودورها في الأزمات والمبادرات التي قدمتها، وتمكين الشباب والمرأة، ومراحل تطور التنسيقية وخططها المستقبلية.