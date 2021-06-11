غرق طفل أثناء استحمامه بمزرعة سمكية في الشرقية

لقى طفل مصرعه غرقا، بمزرعة سمك في منطقة العدلية، بمركز بلبيس محافظة الشرقية، في أثناء استحمامه، هربا من حرارة الجو، وانتقلت قوات من الإنقاذ النهري، للبحث عن جثته وانتشالها.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس، بلاغا بغرق عامل 16 سنة، في أثناء قيامه بالاستحمام داخل حوض بمزرعة سمك بالعدلية بمركز بلبيس.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية، والدفع بقوات من الإنقاذ النهري، للبحث عن الغريق، وتبين أن حوض السمك على عمق 6 أمتار.

وتواصل القوات جهودها للبحث عنه، وجار تحرير محضر بالواقعة.