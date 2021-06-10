محافظ الشرقية يتابع تأهيل ترعه سالم غرب فاقوس

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أعمال تأهيل ترعة سالم بزمام هندسة ري غرب فاقوس، للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ، مؤكداً أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفائتها وتسعى جاهدة إلي الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه، أوضح المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل ترعه سالم بزمام هندسة ري غرب فاقوس بدايه من خلف الفُم وحتي النهاية وبأماكن متفرقه بطول 6.4 كم لخدمة زمام 1500 فدان وبتكلفة 22 مليون جنيه ، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 10سم والتبطين يشمل القاع والميول ، لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ الكلية بالمشروع وصلت إلي 89 % وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن المشروع يُساهم في الحفاظ على المياه من الهدر وتحسين نوعيتها ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين ويعمل على حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب حيث يُعد من المشروعات كثيفة العمالة.