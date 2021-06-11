دخلوا القبر ليلة الفرح.. تفاصيل مصرع «عروسي الشرقية» (فيديو)

تحول الفرح لمأتم، وبدلًا من استقبال والد العروسين للمعازيم، نصبوا «الصوان» لإتمام واجب العزاء في ذويهم، بعدما انحرفت سيارة زفة العروسين عن مسارها وانقلبت في الترعة المجاورة، ليلقى العروسين وشقيقة العروس حتفهم بملابس الفرح.

روى عاطف سليمان، أحد المواطنين وشاهد عيان، في فيديو لـ«الوطن»، تفاصيل الواقعة، قائلا: «أنا عرفت الموضوع تاني يوم الصبح، الناس حكولي وقالولي فيه عريس وعروسة جايين، واتصوروا وطلعوا لمكان الفرح والعربية اتقلبت بيهم، ونزلت في المصرف، والسواق نزل من العربية، واتبقى العريس والعروسة وأخت العريس وأخت العروسة، طبعا العريس والعروسة وأختها اتوفوا لكن أخت العريس نجت من الحادث وبلغنا الحماية المدنية والشرطة وطلعوا الجثث».

وتابع: «النيابة جت وعاينت الحادث وطلعوا تصريح دفن بالجثة ودفنوها بعد صلاة الفجر، ودي فاجعة وربنا يصبر أهلهم وهما اتزفوا للجنة، وربنا يصبر الناس كلها».

وأضاف مواطن آخر: «لما سمعنا الخبر كنا قاعدين في بيوتنا وقالوا عربية غرقانة وبقينا مش عارفين نعمل إيه ومحدش هيقدر ينزل الماية دي.. نغرق».

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد تلقي المركز بلاغًا بانقلاب سيارة في زفة عرس بطريق «الزقازيق - بلبييس» أمام قرية طحلة بردين.

وانتقلت قوة من الشرطة وقوات الإنقاذ النهري، بإشراف اللواء محمد عدلي، مدير الحماية المدنية، وتبين غرق العروسين وشقيقة العروس، وهم في بداية العشرينات من عمرهم، وتمكنت القوات من النتشال الجثامين، وجرى نقلهم إلى مستشفى الزقازيق العام والتحفظ عليهم بمشرحة المستشفى وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وألقت قوات الأمن بمديرية أمن الشرقية، القبض على سائق السيارة التي تسببت مساء اليوم، في مصرع عروسين وشقيقة العروس.