زوجته هربت أثناء حملها.. زكي فطين عبد الوهاب: «أنا أب لم أر ابني»

حرب جديدة يخوضها الفنان زكي فطين عبد الوهاب ضد المرض، حيث كشف منذ ساعات عن إصابته بورم في المخ من المرحلة الرابعة وذلك بعد أقل من عامين على تعافيه من سرطان الرئة.

لم تكن الأزمة الصحية هي الأزمة الوحيدة التي مر بها زكي فطين عبد الوهاب على مدار سنوات حياته الممتدة إلى 60 عاما، فهو لديه ابن أو ابنة تبلغ من العمر 37 عاما لا يعلم أي شيء عنه، حيث إن زوجته الأمريكية هربت إلى بلدها قبل أن تضع مولودها، ولم يستطيع الوصول إليهما هناك.

زكي فطين عبد الوهاب:«أنا أب.. ولكن مش عارف إذا كان ولد أو بنت»

أوضح الفنان زكي فطين عبد الوهاب في لقاء سابق، مع الإعلامية بثينة رشوان في برنامج «اعترافات ليلية»، أن زوجته لم تكن تستطيع التأقلم على العيش في مصر، وعندما علمت خبر حملها ذهبت إلى السفارة الأمريكية في القاهرة، وقامت بردها إلى بلادها، بعد ما ادعت أن «عبد الوهاب» يسيء معاملتها، وحتى الآن لا يعلم نوع الجنين إذا كان لديه ابن أو ابنة، ولا يعلم مكانه إطلاقا، قائلا: «أنا أب، ولكن مش عارف إذا كان ولد أو بنت».

وروى عبد الوهاب: «كلمتني بعد أسبوعين من سفرها وقالتلي أنها حامل ولازم أسافرلها أمريكا عشان نعيش سوا، أنا في ذلك الوقت كان عمر 23 عاما وكنت مازالت طالب في معهد السينما وكان لدي شغف كبير ناحية الدراسة وآمال كبيرة للسينما، ولم أكن مستعد لهذا النوع من المسؤولية، قررت عدم السفر ولكن الاستمرار على تواصل معها ولكن بعد شهر انقطعت أخبارها تماما».

وأضاف: «بعد فترة طويلة قاربت عام اعترفت صديقة والدتي أن زوجتي كانت ترسل لي خطابات، ولكن والدتي كانت تخفيها عني وتمزقها، لأنها لم تكن تريدني أسافر إلى أمريكا، وهو الأمر الذي ألمني نفسيا».

وأوضح، أن هناك صعوبة بالغة واجهته في محاولة العثور علي زوجته وابنه أو ابنته، لأن الولايات المتحدة تتيح للمواطنين تغيير أسمائهم من وقت لآخر، قائلا: «شعور سيئ جدا، لا أعلم ما الذي قالته زوجتي لابني أو ابنتي، حاولت أكثر من مرة الوصول إليهم، وذهبت السفارة ولكن الأمر لم يكن سهلا خاصة أن في الولايات المتحدة يمكنهم تغيير أسمائهم بسهولة، وكان الحل الوحيد هو استئجار مخبر خاص للبحث عنها».