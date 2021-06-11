تعرف على سعر الليلة في الفندق الذي يقضي به محمد صلاح إجازته

يقضي النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، إجازته الصيفية خلال الفترة الحالية في مدينة العلمين الجديدة، وذلك بعد انتهاء الموسم الكروي في إنجلترا.

سعر الليلة الواحدة في الفندق الشهير بمدينة العلمين الجديدة

وأكد مصدر بالفندق الشهير الذي يقيم فيه النجم محمد صلاح، داخل مدينة العلمين الجديدة، أن سعر الليلة الواحدة بإقامة كاملة في هذا الفندق تصل إلى 6 آلاف و356 جنيها.

وشهدت الفترة الماضية، انتشار صورة اللاعب العالمي محمد صلاح، ولاعب ليفربول الإنجليزي، التي قد نشرها عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي قام «صلاح» بتصويرها في مختلف المناطق السياحية.

وحازت الصور التي نشرها اللاعب محمد صلاح، التي من أبرزها صوره على الشاطئ، ومع العديد من المشاهير، أمثال رامي صبري، لاعب نادي إنبي، وزوجته المذيعة الشابة شيما صابر، على إعجاب واهتمام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومساء أمس الخميس، نشرت الفنانة الشهيرة نيلي كريم صورة تجمعها مع اللاعب العالمي محمد صلاح، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلقت الفنانة على الصورة ببعض الكلمات: «نحن نحبك» باللغة الإنجليزية.

«صلاح» يحصل على لقب جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وفي سياق آخر، حصل النجم العالمي محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تُقدم من خلال رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك عقب حصوله على أعلى نسبة من التصويت.

وكان اللاعب المصري محمد صلاح، قد لعب خلال الموسم الذي انتهى مؤخرا مع نادي ليفربول، 37 مباراة خلال الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل فيها 22 هدفا، فيما صنع 5 أهداف أخرى، ليحتل المركز الثاني في الترتيب النهائي لسجل هدافين الدوري الإنجليزي الممتاز بعد اللاعب هاري كين، نجم نادي توتنهام الإنجليزي، الذي حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي.