لقاء سويدان لـ«الوطن»: مريضة لكن ليس بالكورونا

نفت الفنانة لقاء سويدان إصابتها بفيروس كورونا، بعد أن نشرت «بوست» لها صباح اليوم، تعلن فيه أنها مريضة وتتحسن بشكل بطئ.

وقالت لقاء لـ«الوطن»: «الحمدلله.. شكرا لكل من دعى لي بسبب مرضي، ولن أحب الدخول في أي تفاصيل عن مرضي الفترة الحالية، وكل ما أريده هو الدعاء والشعور بمحبة الجمهور».

واضافت لقاء: «لست مريضة بفيروس كورونا كما اعتقد البعض، ولو بالفعل كنت أصبت بالفيروس كنت أعلنت فورا، لكن الموضوع بعيد عن كورونا، وكل ما أطلبه في الوقت الحالي هو الدعاء».

وكانت لقاء نشرت «بوست» عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلة: «أنا معظم الوقت بنزل بوستات لطيفة وصور شغل أو حاجات مبهجة ومابحبش الأخبار الكئيبة، بس بجد أنا محتاجة دعواتكم جدا، لأني مريضة جدا من فترة وبتحسن ببطء».

وأضافت سويدان: «ادعوا لي في صلاتكم ومن قلبكم اعذروني في عدم ردي علي الموبايل».

وشاركت لقاء سويدان، في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «ولاد ناس» الذي ينتمي إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية، إذ تناقش أحداثه عددا من القضايا المجتمعية التي تهم المواطن المصري.

«ولاد ناس» من بطولة ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، رانيا فريد شوقي، صبري فواز، صفاء الطوخي، وفاء صادق، أحمد وفيق، ألفت عمر، أحمد صيام، محمود حجازي، محمد عز وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج هاني كمال.

لقاء وعرض «سيد درويش»

ولقاء سويدان، عُرض لها مؤخرا مسرحية «سيد درويش» على مسرح البالون بمنطقة العجوزة، الذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى عروضه، ويتعرض العرض المسرحي لقصة حياة فنان الشعب سيد درويش، فيما تجسد لقاء دور الراقصة جليلة التي وقع سيد درويش في حبها قبل رحيله عن الدنيا.

وعرض «سيد درويش» من بطولة ميدو عادل، سيد جبر، رشا سامي، محمد عنتر، ماهر عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد وكوكبة من الفنانين.