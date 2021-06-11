لقاء سويدان: ادعولي أنا مريضة جدا وبتحسن ببطء

أعلنت الفنانة لقاء سويدان عن مرضها قائلة: «انا معظم الوقت بنزل بوستات لطيفة وصور شغل او حاجات مبهجة ومابحبش الأخبار الكئيبة بس بجد انا محتاجة دعواتكم جدا، لأني مريضة جدا من فترة وبتحسن ببطء».

وأضافت سويدان فى «بوست» نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «ادعوا لي في صلاتكم ومن قلبكم اعذروني في عدم ردي علي الموبايل».

وكانت أخر الأعمال التى شاركت فيها الفنانة لقاء سويدان مسلسل «ولاد ناس»، والذي شاركت فيه بجانب صبرى فواز وأحمد وفيق ورانيا فريد شوقي وإيهاب فهمى وعدد أخر من الفنانين من تأليف وإخراج هانى كمال.