لقاء سويدان: الأهلي سيفوز أمام بايرن بركلات الترجيح والشناوي «بطل»

استنكرت الفنانة لقاء سويدان، توقعات بعض جماهير كرة القدم المصرية التي تُشير إلى خسارة الأهلي أمام مباراته المُرتقبة التي تجمعه مساء اليوم الإثنين، بفريق بايرن ميونيخ الألماني، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، لافتة إلى أنها ستُتابع المباراة من مدينة شرم الشيخ.

وقالت «سويدان» في تصريح لـ«الوطن»، إنّ محمد الشناوي حارس المرمى، صاحب أداء بطولي، وليس من السهل اختراق شباك مرماه، كما أن الفريق صاحب أداء متميز، لافتة إلى أنّ الأهلي سيفوز بركلات الترجيح.

يذكر أنّ النادي الأهلي، حقق فوزًا كبيرًا، في المباراة الماضية له، أمام فريق الدحيل القطري، والتي جمعتهما مساء يوم الخميس الماضي، إذ انتهت بفوز «القلعة الحمراء»، بهدف وحيد، بقدر اللاعب حسين الشحات، والتي أحرزها من خارج حدود منطقة الجزاء.

مدرسة الحب

وشاركت لقاء سويدان، في الجزء الثالث من مسلسل «مدرسة الحب»، الذي عُرض مؤخرًا، حيث تدور أحداثه حول قصص مختلفة عن الحب، بين الأزواج والعائلة والأصدقاء، والصراعات التي تنشأ في مختلف جوانب الحياة بسبب هذه العاطفة.

سيرة ذاتية

لقاء سويدان، بدأت مشوارها الفني وهي طفلة بالتمثيل فى مسلسل «هو وهي» مع أحمد زكي وسعاد حسني، بعدها عملت فى مجموعة من المسلسلات الخاصة بالأطفال، وقامت بالغناء أيضًا في معظم برامج ومسلسلات الأطفال من عام 1983 إلى عام 1990.

كما درست الغناء والعزف على البيانو والكونترباص في معهد الكونسيرفتوار قسم الأصوات وبعد حصولها على الثانوية العامة إلتحقت بمعهد الفنون المسرحية وتخرجت منه عام 2000، ثم أكملت دراستها العليا بالموسيقى، وقامت بالبطولة الغنائية في أوبريت مصر إرادة ونصر في إطار الإحتفال بأعياد 6 أكتوبر مع المطربين على الحجار وايهاب توفيق وتامر حسني.