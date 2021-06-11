وزير الاستثمار السوداني: النظام السابق دمر علاقتنا بدول الجوار

قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني، الهادي محمد إبراهيم، إن ظروف بلاده تختلف عن مصر، لأن اسم البلد ارتبط بقائمة الدول الراعية للإرهاب، نتيجة ممارسات نظام فاسد دمر موارد البلد وعلاقات السودان بالدول المجاورة ودول العالم المختلفة، والجميع تابعوا الثورة النبيلة التي قادها الشباب.

وأضاف «إبراهيم»، في كلمة له أثناء جلسة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أفريقيا بمنتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، الذي أقيم في شرم الشيخ، اليوم الجمعة، وبثته قناة «Extra News» الفضائية، أنه في المرحلة الحالية تحتاج البلاد إلى وزارة للاستثمار وليس هيئة مثل باقي الدول، لكي تنهض بأجندة جديدة مختلفة عما كان يحدث في الماضي، وتربط البلاد بالعالم من جديد، مشددا على أن السودان به 98% من الموارد التي خلقها الله.

وكشف وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني، أن مؤتمر باريس كان علامة فارقة وأهّل السودان للحصول على مساندة كبيرة خاصة من مصر، وظهر هذا في الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر، والسودان كان يحتاج إلى هذا النوع من الخطابات، لأنه دعم السودان وعلاقاته مع المنظومة الدولية للاستفادة من الدول الحاضرة المؤتمر، وسوف يستفيد نهاية هذا الشهر من إعفاء كبير للديون لا يقل من 40 مليار دولار وهذا يأهله من حقوق السحب، وهذه سوف توجه إلى الاستثمارات.

وأضاف أن السودان له علاقة قوية بمصر، ويجب أن تستمر هذه العلاقة بصورة أقوى مما مضى، و«أنا تلقيت تطمينات كبيرة من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في أن مصر سوف تساند السودان في كل الجوانب المتعلقة بالتنمية، وهذا هو المطلوب من الأخوة في مصر».